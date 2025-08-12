Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)

На території підприємства спалахнула пожежа

У ніч на 12 серпня дрони атакували російський Ставрополь. За попередніми даними, під прицілом опинився місцевий завод «Монокристалл», передає «Главком».

За повідомленням очевидців, було зафіксовано кілька вибухів на околицях підприємства. Завод хімічної промисловості «Монокристалл» є одним із основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.

Синтетичний сапфір використовується в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів, зокрема в військових приладах. Також він застосовується в компонентах аерокосмічної, приладобудівної та інших високотехнологічних галузей, включаючи військову сферу.

Нагадаємо, 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії.