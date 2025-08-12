Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
На території підприємства спалахнула пожежа
скриншот з відео

На території підприємства спалахнула пожежа

У ніч на 12 серпня дрони атакували російський Ставрополь. За попередніми даними, під прицілом опинився місцевий завод «Монокристалл», передає «Главком».

За повідомленням очевидців, було зафіксовано кілька вибухів на околицях підприємства. Завод хімічної промисловості «Монокристалл» є одним із основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.

Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото) фото 1

Синтетичний сапфір використовується в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів, зокрема в військових приладах. Також він застосовується в компонентах аерокосмічної, приладобудівної та інших високотехнологічних галузей, включаючи військову сферу.

Нагадаємо, 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії. 

Читайте також:

Теги: завод пожежа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше російські веслувальники пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі
Російські веслувальники пропустять юніорську першість світу, бо Литва відмовила їм у візах
4 серпня, 17:28
Для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість
Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру
1 серпня, 11:56
У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування
27 липня, 21:22
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони: приблизний маршрут ракет і дронів
26 липня, 06:27
Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
23 липня, 19:40
У плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення
Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією – Маломуж
20 липня, 18:23
У Воронежі пролунали сильні вибухи
Воронеж атакували безпілотники: у місті від вибухів трусило вікна
17 липня, 02:04
Фетисов: Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів
Депутат Думи влаштував істерику через рішення організаторів Вільнюського марафону щодо росіян
16 липня, 12:47
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2025 року
13 липня, 09:04

Суспільство

Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» підсказала лайфхак для купівлі квитків
«Укрзалізниця» підсказала лайфхак для купівлі квитків
Яке релігійне свято відзначається 12 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 12 серпня: традиції та молитви
Поліцейські розшукали чотирьох дітей, які разом із батьком заблукали в лісі
Поліцейські розшукали чотирьох дітей, які разом із батьком заблукали в лісі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
42K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
9783
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
3050
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2328
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua