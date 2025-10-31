Головна Світ Економіка
Експорт російських нафтопродуктів рекордно впав

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Експорт російських нафтопродуктів рекордно впав
Обсяг морських поставок нафтопродуктів у перші 26 днів цього місяця склав в середньому 1,89 млн барелів на день
фото: depositphotos.com

РФ намагається зберегти стабільні доходи від енергоносіїв

Експорт рафінованого палива з Росії впав до найнижчого рівня за час війни. Поєднання зупинок нафтопереробних заводів і посилення західних санкцій перевернуло енергетичну торгівлю країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Загальний обсяг морських поставок нафтопродуктів у перші 26 днів цього місяця склав в середньому 1,89 млн барелів на день, що є найнижчим показником принаймні з початку 2022 року. Попри невелике зростання експорту дизельного палива, загальний обсяг поставок знизився через слабкі показники нафти та мазуту, особливо з балтійських портів після атак на експортний хаб Усть-Луга. Несприятливі погодні умови в цьому регіоні в останні дні також могли вплинути на роботу портів.

«Це зниження є невдачею для Москви, яка намагається зберегти стабільні доходи від енергоносіїв, оскільки українські безпілотники наносять удари по російській енергетичній інфраструктурі, а посилення санкцій порушує фінансування та транспортування нафти. Остання хвиля обмежень, спрямованих проти нафтових гігантів «Роснафта» і «Лукойл», додала нової невизначеності, змусивши трейдерів маніпулювати маршрутами платежів і термінами перевезень напередодні наближення терміну введення санкцій США 21 листопада», – йдеться у матеріалі.

У найближчій перспективі експорт дизельного палива залишається відносно стабільним, оскільки більшість поставок прямують на сусідні ринки, такі як Туреччина та Африка, куди їх можна доставити до закінчення періоду згортання. Потоки нафти та мазуту є більш вразливими, оскільки тривалі рейси до Азії ставлять під загрозу затримки деяких вантажів, на які накладено санкції.

Оскільки Росія більше не оприлюднює офіційні дані про видобуток, трейдери відстежують морські поставки, щоб оцінити видобуток нафти в країні. Поставки нафти знизилися з найвищого рівня за майже два з половиною роки, а минулого тижня з Балтії було відправлено менше вантажів.

Поставки дизельного палива та газойлю зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем до приблизно 740 тис. барелів на день, оскільки збільшення експорту з Чорного моря допомогло компенсувати слабкі потоки з головного балтійського хабу в Приморську.

Нагадаємо, ціна на основний сорт російської нафти різко впала після того, як західні санкції змусили китайські нафтопереробні заводи скасувати деякі закупівлі.

Зауважимо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

До слова, індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників.

