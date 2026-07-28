Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки риби можна наловити без штрафу: пам'ятка для рибалки

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Скільки риби можна наловити без штрафу: пам'ятка для рибалки
Рибалкам нагадали про правила та добові норми вилову
фото з відкритих джерел

Порушення встановлених лімітів може призвести до штрафів та відшкодування збитків

Державне агентство меліорації та рибного господарства України нагадало рибалкам про обмеження, які діють під час любительського рибальства, та попередило про відповідальність за перевищення добових норм вилову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Правилами любительського рибальства не обмежено вилов таких риб, як атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька та чебачок амурський.

Водночас норма вилову інших видів риб становить 3 кг та 1 шт. (особина будь-якої маси у мінімально дозволених для вилову розмірах, визначених додатком 1 до Правил любительського рибальства).

Окрім риби, рибалкам дозволено виловлювати й інші види водних біоресурсів у таких добових обсягах на одну людину: раки – 30 шт., рапана – 30 кг, двостулкові молюски – 5 кг, креветки – 1 кг, личинки хірономід (мотиль), гамарус річковий і морський, волохокрилець, дафнія, циклоп, артемія, нереїс – 0,1 кг.

У відомстві зазначили, що риболовля має бути не лише відпочинком, а й відповідальною діяльністю з дотриманням Правил любительського рибальства. Зокрема, рибалки повинні дотримуватися встановлених добових лімітів на вилов водних біоресурсів.

Як зазначено у Правилах любительського рибальства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, вилов, що перевищує встановлені обсяги безоплатного добування водних біоресурсів, здійснюється на платній основі відповідно до порядку спеціального використання водних біоресурсів.

Добові норми вилову для рибалок-любителів
Добові норми вилову для рибалок-любителів
Інфографіка: Держрибагентства

У Держрибагентстві наголосили, що перевищення дозволених норм або вилов заборонених видів риби є порушенням природоохоронного законодавства. За такі дії передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

У відомстві закликали перед поїздкою на водойму ознайомитися з чинними правилами любительського рибальства та дотримуватися встановлених обмежень.

Також, правила любительського рибальства забороняють зберігати або перевозити вилов у кількості, що перевищує встановлену добову норму, добувати чи зберігати види, занесені до Червоної книги України, а також рибалити у місцях, де вилов заборонений.

Читайте також:

Теги: обмеження правила риба водойма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суспільство

Скільки риби можна наловити без штрафу: пам'ятка для рибалки
Скільки риби можна наловити без штрафу: пам'ятка для рибалки
Львів стає недоступним? Оренда квартир різко подорожчала
Львів стає недоступним? Оренда квартир різко подорожчала
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
Захищав Україну у складі Третього корпусу. Згадаймо Владислава Терещенка
Захищав Україну у складі Третього корпусу. Згадаймо Владислава Терещенка
Удари по енергетиці змінили життя в окупованому Криму: аналіз The New York Times
Удари по енергетиці змінили життя в окупованому Криму: аналіз The New York Times
В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року
В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua