Скільки риби можна наловити без штрафу: пам'ятка для рибалки

Рибалкам нагадали про правила та добові норми вилову

Порушення встановлених лімітів може призвести до штрафів та відшкодування збитків

Державне агентство меліорації та рибного господарства України нагадало рибалкам про обмеження, які діють під час любительського рибальства, та попередило про відповідальність за перевищення добових норм вилову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Правилами любительського рибальства не обмежено вилов таких риб, як атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька та чебачок амурський.

Водночас норма вилову інших видів риб становить 3 кг та 1 шт. (особина будь-якої маси у мінімально дозволених для вилову розмірах, визначених додатком 1 до Правил любительського рибальства).

Окрім риби, рибалкам дозволено виловлювати й інші види водних біоресурсів у таких добових обсягах на одну людину: раки – 30 шт., рапана – 30 кг, двостулкові молюски – 5 кг, креветки – 1 кг, личинки хірономід (мотиль), гамарус річковий і морський, волохокрилець, дафнія, циклоп, артемія, нереїс – 0,1 кг.

У відомстві зазначили, що риболовля має бути не лише відпочинком, а й відповідальною діяльністю з дотриманням Правил любительського рибальства. Зокрема, рибалки повинні дотримуватися встановлених добових лімітів на вилов водних біоресурсів.

Як зазначено у Правилах любительського рибальства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, вилов, що перевищує встановлені обсяги безоплатного добування водних біоресурсів, здійснюється на платній основі відповідно до порядку спеціального використання водних біоресурсів.

Добові норми вилову для рибалок-любителів Інфографіка: Держрибагентства

У Держрибагентстві наголосили, що перевищення дозволених норм або вилов заборонених видів риби є порушенням природоохоронного законодавства. За такі дії передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

У відомстві закликали перед поїздкою на водойму ознайомитися з чинними правилами любительського рибальства та дотримуватися встановлених обмежень.

Також, правила любительського рибальства забороняють зберігати або перевозити вилов у кількості, що перевищує встановлену добову норму, добувати чи зберігати види, занесені до Червоної книги України, а також рибалити у місцях, де вилов заборонений.