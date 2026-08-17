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Офіс Омбудсмана забезпечив евакуацію 60 людей з окупованих територій

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Офіс Омбудсмана забезпечив евакуацію 60 людей з окупованих територій
Для забезпечення безпеки під час транспортування людей було залучено бригади швидкої
Фото: Дмитро Лубінець

Серед евакуйованих – люди похилого віку, маломобільні та з важкими захворюваннями

З початку літа в Україну з тимчасово окупованих територій повернули вже 60 громадян. Чергова гуманітарна операція дозволила евакуювати людей, серед яких є маломобільні особи та громадяни із важкими захворюваннями серця, повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Для забезпечення безпеки та медичного супроводу під час транспортування людей було залучено спеціалізоване медичне обладнання та бригади швидкої допомоги. Серед евакуйованих є люди похилого віку, які потребують тривалого лікування та подальшої соціальної адаптації.

Наразі на повернутих українців уже чекають рідні у Київській, Івано-Франківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини разом із партнерськими організаціями надає їм усю необхідну допомогу з відновленням документів, вирішенням житлових питань та медичним супроводом.

До слова, на підконтрольній Україні території Донецької області 533 одиноких маломобільних людей категорично відмовляються евакуюватися до безпечніших регіонів, попри постійну загрозу обстрілів.

Під соціальним супроводом нині перебуває 701 одинока маломобільна людина. Із них категорично відмовляються виїжджати 533 людини, а 168 – розмірковують і вразі різкого погіршення безпекової ситуації можуть виїхати. Із цих 168 людей  58 осіб мають рідних у більш безпечних областях.

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Теги: окуповані території евакуація Лубінець

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