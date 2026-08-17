«Мого сина просто вб'ють». Відомий український волонтер поїхав до Росії після погроз ФСБ

Михайло Пуришев заявив, що російська спецслужба шантажувала його 18-річним сином та вимагала передавати інформацію про українські підрозділи

Український волонтер і підприємець із Маріуполя Михайло Пуришев заявив, що федеральна служба безпеки Росії шантажувала його 18-річним сином, який перебуває на території РФ. За словами волонтера, російська спецслужба вимагала від нього співпраці та погрожувала сину. Після цього Пуришев вирішив сам вирушити до Росії, щоб спробувати врятувати його. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення волонтера.

Від першого шлюбу Пуришев має двох дітей, які живуть разом із його колишньою дружиною на території Росії. За словами волонтера, перший дзвінок він отримав 16 липня 2026 року з номера свого 18-річного сина. Співрозмовник представився «аналогом вашей безпеки». Після цього Пуришеву телефонували ще чотири рази, однак уже з іншого номера.

Під час розмов від волонтера, за його словами, вимагали передавати інформацію Росії, зокрема позиції українських підрозділів. Усі п'ять розмов Пуришев записував. Під час першого дзвінка співрозмовник повідомив, що «приїхав у гості» до сина волонтера. Пуришев запитав, чи відправлять його сина «в окоп», якщо він відмовиться співпрацювати. Співрозмовник відповів ствердно та попередив про наслідки, якщо волонтер розповість комусь про їхню розмову.

Пуришеву також пропонували вирішити проблеми його сина, допомогти тому грошима та обіцяли дати їм поговорити. За словами волонтера, жодної з цих обіцянок не виконали. Сам Пуришев протягом п'яти розмов не передав співрозмовникам жодної інформації та відмовився від запропонованих грошей.

«Вони запропонували мені "дружити", є два варіанти: перший варіант – я дружу з ними, вони допомагають сину, сина не чіпають, в нього все добре, але я зраджую тут країну і тут своїх дітей, а другий варіант – я з ними не співпрацюю, і мого сина просто вб'ють», – розповів Пуришев.

За словами волонтера, він вирішив, що для нього існує третій варіант – самому поїхати до Росії. «Коли я буду вже в них, то вони можуть робити все, що завгодно, але мій син буде жити і надіюсь, що вони відчепляться від нього», – заявив він.

Команда Пуришева підтвердила «Суспільному Донбас», що волонтер справді вирушив до Росії. Відеозвернення він записав заздалегідь, а оприлюднене воно було вже після ухвалення ним рішення про поїздку. За словами представників команди, шантаж тривав близько місяця, причому самі вони про ситуацію не знали.

Пуришев розглядав різні сценарії, однак зрештою вирішив ризикувати власним життям, а не життям сина чи людей, які могли б допомогти йому на території Росії. «ФСБ поставила одну умову – мовчання. Тому розголос – єдиний захист Михайла і його сина», – заявили друзі волонтера.

Михайло Пуришев – підприємець із Маріуполя. У березні 2022 року він як волонтер шість разів заїжджав до блокадного Маріуполя та вивозив людей до Запоріжжя. Згодом разом із командою Пуришев евакуював понад тисячу людей. Під час однієї з поїздок його затримували російські окупанти, однак згодом відпустили. Після Маріуполя Пуришев разом із командою будував «пункти Незламності» вздовж лінії фронту – від Куп'янська до Херсонщини, зокрема у Бахмуті, Авдіївці та Кураховому. Рік тому Пуришев разом з іншими волонтерами добровільно мобілізувався до Сил оборони України та служив командиром екіпажу БпЛА. Нині він демобілізований за станом здоров'я після двох інфарктів.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як російські спецслужби використовують близьких українців для вербування та отримання розвідувальної інформації.

Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначали, що спочатку росіяни можуть пропонувати допомогу або інформацію про рідну людину, однак згодом спілкування переходить до тиску та шантажу. В обмін на обіцянки допомогти близьким українців можуть змушувати фотографувати певні об'єкти, передавати відомості про військові підрозділи або виконувати інші завдання.