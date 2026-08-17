Зеленський анонсував жорсткіші заходи проти водіїв-порушників

Президент закликав посилити відповідальність водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху

Найближчим часом відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене ситуації на українських дорогах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що обговорив це питання з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. За словами Зеленського, поштовхом до посилення уваги до проблеми стали численні аварії, зокрема ДТП, яка сталася сьогодні у Києві.

«Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм», – заявив президент.

Зеленський також згадав петиції та звернення щодо ситуації на дорогах. Зокрема, до влади звертався Олексій Глушич – батько 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП.

Президент наголосив на необхідності посилити відповідальність водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху та створюють загрозу для інших людей. За його словами, йдеться не про «косметичні зміни», а про дієві рішення.

Зеленський очікує, що секретар РНБО залучить до підготовки відповідних змін народних депутатів, громадські організації та необхідні державні інституції. «Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом», – підсумував президент.

Нагадаємо, 17 серпня у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу «Палацу Україна» сталася ДТП за участю двох автомобілів BMW. Після зіткнення обидві автівки вилетіли на тротуар, знесли антипаркувальні стовпчики, дерева та дорожній знак, а також протаранили будівлю й літню терасу закладу. Один із водіїв дістав травми та був госпіталізований.

Згодом стало відомо, що за кермом одного з BMW перебував Кирило Островський – фігурант смертельної ДТП 2018 року. Тоді він за кермом Hummer збив на пішохідному переході у Києві 10-річну дівчинку та намагався втекти з місця аварії. У 2022 році суд засудив Островського до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі.