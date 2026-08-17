Обласний центр під прицілом. Керівник Сум показав у цифрах, як Росія посилила атаки на місто

Від початку 2026 року в місті зафіксовано вже 948 надзвичайних ситуацій, пов'язаних із повітряними ударами РФ

Суми залишаються одним із найбільш уразливих обласних центрів України через близькість до зони бойових дій – від міста до неї близько 20 км. За останні роки інтенсивність російських повітряних атак на місто суттєво зросла. Про це йдеться у відповіді виконувача обов'язків міського голови Артема Кобзаря на запит «Главкома».

Якщо у 2024 році в Сумах було зафіксовано 132 надзвичайні ситуації, пов'язані з повітряними ударами, то у 2025 році їхня кількість зросла до 690. Станом на початок серпня 2026 року таких випадків було вже 948.

Під російські удари потрапляють житлові будинки, автозаправні станції, логістичні компанії та промислові підприємства. Ворог також атакує об'єкти енергетики, водо- та теплопостачання.

Останнім часом російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Сумах керовані авіабомби. Зокрема, 15 липня на Сумську громаду впали шість КАБів. Унаслідок атаки загинули троє людей. Ще шестеро людей загинули внаслідок удару КАБом 11 липня. 3 липня російська авіабомба влучила у центральну частину Сум – тоді загинули четверо людей, серед яких двоє дітей.

За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Суми цьогоріч увійшли до четвірки міст із найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення. Лише протягом липня внаслідок російських атак у місті загинули 20 мирних жителів, ще 152 людини зазнали поранень.

Через постійну загрозу в Сумах посилюють заходи безпеки. У місті та на окремих ділянках доріг уже облаштовано близько 47 км антидронових сіток, а роботи з їх встановлення продовжуються. Крім того, у Сумах готові до використання 307 укриттів, а міська влада планує закупити ще 30 модульних захисних споруд.

Нагадаємо, наприкінці липня прем'єр-міністр України Сергій Корецький здійснив свою першу робочу поїздку після призначення саме на Сумщину. Тоді він наголошував, що область щодня потерпає від російських обстрілів – ворог атакує енергетику, інфраструктуру, логістику та цивільні об'єкти. Під час поїздки очільник уряду також зустрівся з військовими та представниками місцевих громад, з якими обговорив актуальні потреби регіону та першочергові рішення.