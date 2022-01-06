Зірки записали різдвяне привітання під ялинкою в домі Ірини Білик (відео)
Усіляких гараздів співвітчизникам Павло Зібров, Олександр Пономарьов та Асія Ахат
Зірки українського шоубізу зібралися вдома у Ірини Білик та під ялинкою гостинної господині записали різдвяне привітання для українців. Усіляких гараздів співвітчизникам зичили Павло Зібров, Олександр Пономарьов та Асія Ахат. Відео Ірина Білик поширила на своїй сторінці у Facebook.
«Христос народився! Славімо його! Кохання у кожну родину. Божого благословення. Міцного здоров’я. Діточок, здорових і красивих. І найголовніше – миру нам усім. З Різдвом Христовим!», – виголосили зірки.
Раніше зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку.
Ірина Білик має великий будинок у селі Березівка Київської області. Там є ресторани, гольф-клуб і ще 50 маєтків. Ціни на таку нерухомість стартують від 7 млн грн. Територія закрита і під охороною.
Будинок Білик побудований із сонячними батареями. Сам маєток одноповерховий і дуже просторий.
Зірці вдалося купити не тільки будинок, але і велику ділянку. У дворі Білик є зелені галявини, декоративні берізки і зона відпочинку на свіжому повітрі.
Раніше «Главком» писав, що на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський.
У березні Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» (відео).
Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.