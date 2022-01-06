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    Зірки записали різдвяне привітання під ялинкою в домі Ірини Білик (відео)

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    Зірки побажали співвітчизникам миру і здоров&rsquo;я - Зірки записали різдвяне привітання під ялинкою в домі Ірини Білик (відео)
    Зірки побажали співвітчизникам миру і здоров’я
    фото: скріншот із відео

    Усіляких гараздів співвітчизникам Павло Зібров, Олександр Пономарьов та Асія Ахат

    Зірки українського шоубізу зібралися вдома у Ірини Білик та під ялинкою гостинної господині записали різдвяне привітання для українців. Усіляких гараздів співвітчизникам зичили Павло Зібров, Олександр Пономарьов та Асія Ахат. Відео Ірина Білик поширила на своїй сторінці у Facebook.

    «Христос народився! Славімо його! Кохання у кожну родину. Божого благословення. Міцного здоров’я. Діточок, здорових і красивих. І найголовніше – миру нам усім. З Різдвом Христовим!», – виголосили зірки.

    Раніше зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку.

    Ірина Білик має великий будинок у селі Березівка Київської області. Там є ресторани, гольф-клуб і ще 50 маєтків. Ціни на таку нерухомість стартують від 7 млн грн. Територія закрита і під охороною.

    Будинок Білик побудований із сонячними батареями. Сам маєток одноповерховий і дуже просторий.

    Зірці вдалося купити не тільки будинок, але і велику ділянку. У дворі Білик є зелені галявини, декоративні берізки і зона відпочинку на свіжому повітрі.

    Раніше «Главком» писав, що на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський.

    У березні Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» (відео).

    Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.

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    Теги: нерухомість рейтинг ціни Ірина Білик Інтер Володимир Зеленський президент будинок Олександр Пономарьов Потап Павло Зібров пісня
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    Зірки записали різдвяне привітання під ялинкою в домі Ірини Білик (відео)