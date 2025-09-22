Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території кінного клубу

Гасіння ускладнювалося великими кількостями заготовленого сіна, яке швидко сприяло поширенню вогню

В одному з селищ Запорізького району сталася масштабна пожежа на території кінного клубу. На місці події виявилося, що горить одноповерхове складське приміщення площею 1000 кв.м, з вогнем, що поширився на 500 кв.м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати, що запобігло подальшому розповсюдженню полум'я та перекиданню на сусідні будівлі.

Запорізькі рятувальники ліквідували велику пожежу на території кінного клубу фото: ДСНС

Гасіння ускладнювалося великими кількостями заготовленого сіна, яке швидко сприяло поширенню вогню. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі, що дозволило оперативно ліквідувати займання.

Запорізькі рятувальники ліквідували велику пожежу на території кінного клубу фото: ДСНС

Причина пожежі наразі встановлюється, і відповідні органи ведуть розслідування.

На місці події працювали 37 рятувальників та вісім одиниць техніки.

До слова, у Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Інцидент трапився через несправність гальмівної системи. Причина пожежі – несправність гальмівної системи.