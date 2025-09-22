Головна Країна Суспільство
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території кінного клубу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Запорізькі рятувальники ліквідували велику пожежу на території кінного клубу
фото: ДСНС

Гасіння ускладнювалося великими кількостями заготовленого сіна, яке швидко сприяло поширенню вогню

В одному з селищ Запорізького району сталася масштабна пожежа на території кінного клубу. На місці події виявилося, що горить одноповерхове складське приміщення площею 1000 кв.м, з вогнем, що поширився на 500 кв.м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати, що запобігло подальшому розповсюдженню полум'я та перекиданню на сусідні будівлі.

фото: ДСНС

Гасіння ускладнювалося великими кількостями заготовленого сіна, яке швидко сприяло поширенню вогню. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі, що дозволило оперативно ліквідувати займання.

фото: ДСНС

Причина пожежі наразі встановлюється, і відповідні органи ведуть розслідування.

На місці події працювали 37 рятувальників та вісім одиниць техніки.

До слова, у Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Інцидент трапився через несправність гальмівної системи. Причина пожежі – несправність гальмівної системи.

Теги: пожежа рятувальники розслідування Запоріжжя

