Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

За словами Лубківського, Парубій став для України опорою міцнішою, ніж камені

На світлині зображено Парубія у Тустані – на вишколі організації української молоді «Спадщина»

Дипломат Данило Лубківський оприлюднив архівний знімок із убитим народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Як інформує «Главком», світлиною Лубківський поділився у Facebook. На ній зображено Парубія у Тустані – на вишколі організації української молоді «Спадщина». Політик розташувався між двома кам’яними брилами, а по його спині діти перебираються через прірву.

«Ось єдине фото, яке може пояснити, хто такий Андрій Парубій. Він стоїть у «мостику» в Тустані на вишколі «Спадщини». Ти став для України опорою міцнішою, ніж ці камені. Дякую тобі. За дружбу. За нашу останню розмову. За те, що ти був таким великим чоловіком», – написав Данило Лубківський.

У коментарях люди дякують дипломату за спогад та зауважують, що це фото дуже красномовно зображає життя Андрія Парубія.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».