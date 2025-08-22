Головна Країна Кримінал
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено
Суд першої інстанції засудив Євгена Павлишина до двох років позбавлення волі
фото: gp.gov.ua

Суд першої інстанції засудив Євгена Павлишина, сина першого заступника міського голови Вараша та колишнього керівника Рівненської АЕС, до двох років умовно

Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на вирок Володимирецького районного суду у справі 27-річного Євгена Павлишина, який у 2022 році побив 64-річну відпочивальницю на власній турбазі, після чого та померла. Прокурори вважають призначене судом умовне покарання неадекватним тяжкості злочину, повідомляє «Комерсант Український».

Суд першої інстанції засудив Євгена Павлишина, сина першого заступника міського голови Вараша та колишнього керівника Рівненської АЕС, до двох років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном. За словами представників Генпрокуратури, таке рішення не відповідає суспільним очікуванням справедливості у справі зі смертельними наслідками.

Правоохоронці наполягатимуть в апеляційній інстанції на призначенні реального ув’язнення для засудженого, підкреслюючи, що м’яке покарання може створити небезпечний прецедент безкарності.

Побиття на турбазі «Холодок»

Інцидент стався у червні 2022 року на базі відпочинку «Холодок» у селі Рудка Вараського району. Мати з дорослою донькою приїхали відпочити, орендувавши будиночок у власника турбази.

За даними слідства, п’яний Євген Павлишин з невідомих причин напав на відпочивальниць, жорстоко побивши обох жінок кулаками та ногами. 64-річна жінка отримала множинні травми голови та тіла.

Як пишуть «Українські новини», чоловік побив жінок начебто через зауваження, що він справляє природні потреби в неналежному місці.

Постраждалу негайно госпіталізували у важкому стані. Лікарі боролися за її життя, але жінка так і не прийшла до свідомості. Через кілька днів вона померла від черепно-мозкової травми та внутрішніх ушкоджень.

Спочатку поліція кваліфікувала подію як умисне вбивство, однак пізніше обвинувачення несподівано пом’якшили до середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Таке рішення викликало підозри у впливі на хід розслідування.

Суперечливе рішення місцевого суду

Вирок Володимирецького районного суду викликав хвилю обурення серед громадськості. Судді кваліфікували дії Павлишина лише як умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, незважаючи на смерть потерпілої.

«Українські новини» пишуть: у вироку зазначено, що смерть настала не внаслідок побиття, а через «падіння в палаті лікарні», де потерпіла вдарилася головою. А завдані Павлишиним травми начебто були несмертельними.

Окрім умовного покарання, суд зобов’язав засудженого виплатити родичам загиблої жінки лише по 50 тис. грн моральної компенсації кожному. Ця сума також викликала критику як неспівмірна з втратою життя людини.

Теги: вбивство прокурор розслідування поліція вирок суд

