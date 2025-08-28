Головна Київ Новини
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
Триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях
фото: ДСНС

У Києві щохвилини зростає кількість постраждалих через російський обстріл

Цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Станом на 08:44 у столиці триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень.

Працюють рятувальники та всі служби міста.

10 фото
На весь екран

За повідомленням ДСНС, до шести людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару столиці, ще 26 постраждали. Водночас КМВА оновила інформацію станом на 08:30 та повідомила, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

За словами президента України Володимира Зеленського, який вже відреагував на нічний обстріл, щонайменше вісім загиблих у Києві, серед яких дитина.

Унаслідок нічної атаки у столиці частково перекрито рух транспорту. Зміни торкнулися низки автобусних і тролейбусних маршрутів. 

Зміни в русі тролейбусів:

  • тролейбуси № № 6, 18, 33 – до залізничної платформи «Куренівка»;
  • тролейбуси №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
  • тролейбуси №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;
  • тролейбуси №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
  • тролейбуси № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
  • тролейбуси № 14 – зупинка «Ботанічний сад» – зупинка ст. м. «Палацу Спорту».

Зміни в русі автобусів:

  • автобус № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
  • автобус № 14т – просп. Відрадний –  Лук'янівська пл.;
  • автобус № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;
  • автобус № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
  • автобус № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
  • автобус № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
  • автобус № 115 – до Дарницького ринку;
  • автобус № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
  • автобус № 50 – Берестейським просп.

Трамваї маршруту № 22  курсують від просп. Воскресенський до ст. м. «Позняки».

Рух транспорту перекритий:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).
  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Правоохоронці закликають киян та гостей столиці врахувати інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

За словами глави МВС, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

