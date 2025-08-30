Головна Країна Події в Україні
Убивство Парубія: Зеленський дав правоохоронцям низку доручень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Убивство Парубія: Зеленський дав правоохоронцям низку доручень
Зеленський висловив співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія
фото: Офіс президента

«Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія було ретельно сплановано. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Президент розповів, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко розслідують обставини вбивства Андрія Парубія.

«Багато сил задіяно, всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину», – сказав Зеленський.

Він додав, що до розслідування також залучена Служба безпеки України. Президент доручив правоохоронцям «невідкладно представляти нашому суспільству перевірну інформацію».

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Убивство Парубія: Зеленський дав правоохоронцям низку доручень фото 1

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав. Пізніше стало відомо, що вбивця перестрів політика, коли той ішов на тренування

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».

Теги: вбивство Володимир Зеленський розслідування Ігор Клименко Руслан Кравченко СБУ

