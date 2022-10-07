Родичі українських полонених вийшли на акцію протесту в Києві

Про захоплених у полон немає жодної інформації, але рідні впевнені: просто зараз вони проходять всі кола пекла

Сьогодні, 7 жовтня, у Києві триває акція протесту родичів українців, які наразі перебувають у російському полоні. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

На сьогодні орієнтовна кількість полонених захисників України – кілька тисяч. Лише захоплених воїнів «Азовсталі», які чекають своєї черги на обмін – понад дві тисячі. Однак в умовах повної інформаційної тиші, яку запровадило Міністерство оборони та патронатні служби підрозділів заради безпеки самих полонених, стало зрозуміло: дізнатися бодай щось про полоненого – неможливо.

Світлана Солонська, дружина полоненого захисника з «Азовсталі», наголошує: за всі місяці полону вона навіть не знає, де утримують її чоловіка. Так само невідомий і стан його здоров'я, який був навіть на момент виходу з заводу «Азовсталь», де захисники стримували росіян кілька місяців, відтягнувши на себе більшість окупантської зброї.

«З 16 травня, відколи чоловіки вийшли з «Азовсталі», у нас немає жодної інформації про них. Те, що ми бачимо – що точно жодна міжнародна організація не виконує той обов'язок, який на неї поклали. ООН нічого не робить – як ми не намагаємось із ними зустрітися – не виходить. А Червоний Хрест взагалі сказав, що наші вимоги відвідати полонених, дізнатися, як вони себе почувають та в часу стані – це ми «надто багато від них вимагаємо». Така відповідь міжнародної організації», – обурюється одна з дружин полонених.

Крім того, обурює родини українських захисників і сама поведінка МКЧХ. Зокрема, те, що вони не спроможні відповісти навіть на формальні запити – наприклад, показати запити до Росії згоди відвідування полонених або хоча б розповісти, яку кількість запитів на сьогодні уже відправили.

«Я неодноразово запитувала, що вони роблять, що взагалі відбувається в їхній організації для порятунку наших захисників. Тиша. Щобільше – 16 травня, коли мій чоловік вийшов із «Азовсталі» й потрапив у полон, представників Червоного Хреста там зовсім не було, як з'ясувалося. Точніше мені сказали, що той «обмін» дуже довго готувався, але представники організації не змогли приїхати з Запоріжжя та Дніпра до Маріуполя, щоб бути присутніми на виході наших захисників із заводу.

Крім того, дівчата розповідали, що й 18 травня представників МКЧХ не було на території «Азовсталі». Натомість я виїжджала з Маріуполя всередині березня, проїхала за 14 годин всю дорогу з блокпостами, у колоні машин, пропускаючи російську військову техніку. А представники міжнародної організації це чомусь не вдалося. І вони про це навіть не повідомили ніде», – наголошує дружина українського воїна, яка присутня на мітингу.

Родини полонених захисників додають: найбільший їхній страх – що рідні повернуться у ще гіршому стані, аніж нещодавно звільнені полонені. Тим паче чуючи про тортури, голодомор і фізичне насильство, страхи на сьогодні, з кожним днем полону, лише множаться.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. Загалом з російського полону повернулися 808 осіб.