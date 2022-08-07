Мама Лізи, яку вбили ракети РФ у Вінниці, вперше прокоментувала загибель доньки

Чотирирічна Ліза Дмитрієва загинула 14 липня внаслідок російського теракту

Ірина Дмитрієва, мати чотирирічної дівчинки Лізи, яка загинула внаслідок ракетної атаки росіян по Вінниці, поділилася своїм болем через втрату дитини. Жінці досі важко повірити у смерть донечки. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії... Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома... Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності.

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Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно не зважаючи ні на що! Нажаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче», – написала Ірина.

Жінка проклинає росіян за вбивство доньки та бажає їм смерті.

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«Кляті нелюди рашисти вбили тебе (звертається до загиблої доньки – «Главком», і мене... Хай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисячі орків. Їм немає прощення, тільки жорстока смерть ворогам», – йдеться у дописі.

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Ірина також подякувала своїм рідним, близьким, друзям, знайомим та усім, хто висловив їй свою підтримку у ці непрості дні.

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«Я не знаю чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон», – додала Ірина Дмитрієва.

Жінка також оприлюднила зворушливі фото свої доньки.

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