США відклали санкції проти закордонних заправок «Лукойла»

Санкційний виняток поширюється приблизно на 2 тис. заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці

Торік президент США Дональд Трамп ввів санкції проти «Лукойлу» та «Роснєфті»

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжила дію винятку, який дозволяє роздрібним АЗС «Лукойла» працювати за межами Росії до кінця жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Виняток для близько 2 000 заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці було продовжено до 29 жовтня 2025 року. Це обмежений виняток з санкцій, запроваджених США минулого року, які мали на меті скоротити доходи, що фінансують війну Москви в Україні.

«Лукойл» має близько 200 брендових АЗС у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку. Компанія є одним із провідних роздрібних продавців моторного палива в Молдові та Болгарії і управляє близько 600 станціями в Туреччині та понад 300 – у Румунії.

Міністерство фінансів США також видало ліцензію, що дозволяє здійснювати певні операції з нафтопереробними підприємствами «Лукойлу» в Болгарії, зокрема з АТ «Лукойл Нефтохім Бургас».

Нагадаємо, Міністерство фінансів США тимчасово призупинило деякі санкції проти російського «Лукойла», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до кінця квітня 2026 року.

Як повідомлялося, США не продовжуватимуть тимчасове послаблення санкцій, яке дозволяло продаж частини іранської нафти. Йдеться про короткостроковий дозвіл на реалізацію нафти, яка вже перебувала в морі. У відомстві підкреслили, що «короткостроковий дозвіл на продаж іранської нафти, яка вже застрягла в морі, закінчується через кілька днів і не буде поновлено».

До слова, 6 березня, Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Тоді міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення санкцій проти російської нафти не призведе до суттєвого зростання доходів Москви. Водночас, за даними The New York Times, під час дії послаблення санкцій Росія отримувала понад $100 млн додаткового доходу щодня.