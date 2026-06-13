Сили оборони уразили важливий нафтовий об'єкт у Волгоградській області

Сили оборони також уразили пункти управління, операторів дронів та місця зосередження російських військ

Сили оборони України в ніч на 13 червня завдали удару по об'єкту нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області Росії. Також під ураження потрапили командні пункти, оператори безпілотників та місця розташування особового складу російської армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі заявили, що підтверджено ураження цілі та виникнення пожежі на території підприємства. Йдеться про цех підготовки та перекачування нафти в районі міста Котово Волгоградської області РФ.

За даними українських військових, цей об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Росії. Зокрема, він збирає та готує нафту з Коробковського нафтогазового родовища та низки суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській областях і Республіці Калмикія.

Окрім цього, українські сили завдали ударів по низці військових цілей противника. Серед них – пункти управління російських військ у районах Соледара на Донеччині та Верхньої Криниці у Запорізькій області.

Також уражено пункти управління безпілотниками в районах Хоромного Брянської області РФ, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки Донецької області та Новомиколаївки Херсонської області.

Під удари потрапили й місця зосередження особового складу російської армії в районах Колотилівки Бєлгородської області, Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області, Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, а також Привільного Запорізької області.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових та логістичних об'єктах противника з метою зниження його наступального потенціалу.

Раніше сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по полігону «Восточний» у Запорізькій області, де російські війська проводили підготовку особового складу.