Буданов анонсував зміни у прифронтових громадах

На лінії вогню у десяти областях проживають понад шість мільйонів українців

Ситуація на прифронтових територіях вимагає нових підходів до державної підтримки та управління. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками координаційної наради щодо підтримки прифронтових регіонів.

За словами Буданова, сьогодні на лінії вогню у десяти областях проживають понад шість мільйонів українців, які попри щоденний терор ворога та руйнування інфраструктури продовжують жити і працювати у своїх громадах.

Керівник Офісу наголосив, що проблеми прифронтових територій потребують комплексного вирішення. Серед ключових викликів він назвав захист енергооб'єктів, дефіцити місцевих бюджетів, нерівність у виплатах ВПО та відсутність безпекових гарантій для медиків, освітян і комунальників, які працюють під обстрілами.

«Ситуація на прифронтових територіях кардинально відрізняється від глибокого тилу, тому тимчасові рішення тут більше не працюють», – наголосив Буданов.

Для напрацювання нових механізмів підтримки таких регіонів пропонується створити міжвідомчу робочу групу.

«Ініціюємо створення міжвідомчої робочої групи для негайного напрацювання єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях», – заявив Буданов.

Він також висловив сподівання на оперативну роботу народних депутатів та урядовців щодо ухвалення нових правил та особливостей функціонування цих регіонів.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що стратегія економічного відновлення України має враховувати реалії повномасштабної війни та актуальні виклики, з якими стикається держава.