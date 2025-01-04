Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка оприлюднила нові радіоперехоплення про будні росіян на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка оприлюднила нові радіоперехоплення про будні росіян на фронті
Росіян женуть на штурм, погрожуючи розстрілом
фото з відкритих джерел

Із розмов окупантів стає зрозумілим, що їхні методи ведення війни і сьогодні залишаються незмінними

Українські розвідники оприлюднили чергове радіоперехоплення з фронту, яке розповідає про бойові будні росіян. Із розмов окупантів стає зрозумілим, що їхні методи ведення війни і сьогодні залишаються незмінними. Так, на штурм женуть, погрожуючи розстрілом.

«Якщо ви не підете, ззаду попрошу, щоб кулемет відкрив вогонь. Йдіть швидше, б***ь, швидше направо повертайте і вперед», – наказав командир підрозділу зі складу 127 мотострілкової дивізії 51 армії РФ.

«Скільки нам ще сидіти тут, війти не можемо, бо 110-й баранить, я би вже давно поїхав звідси», – ідеться у радіоперехопленні.

Нагадаємо, росіяни подали в український державний проєкт із надання інформації про військовополонених, зниклих безвісти і загиблих військовослужбовців армії РФ «Хочу найти» запити про 50 тис. зниклих безвісти солдатів. 

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України наразі перебуває приблизно 600 тис. російських військових. Їхня кількість залишається сталою протягом останнього часу.

Як повідомлялося, Росія активно залучає до війни проти України десятки тисяч ув’язнених та посилює набір нових військовослужбовців до армії. Станом на листопад 2024 року Росія залучила для участі у війні проти України від 140 до 180 тис. осіб, що відбували покарання у в'язницях.

До слова, російський диктатор Володимир Путін доручив щорічно проводити змагання для людей з інвалідністю, включаючи тих, хто брав участь у війні проти України. Зокрема, за це їх очікуватиме грошова винагорода.

Читайте також:

Теги: росіяни штурм диктатор путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Російська ППО свої війська прикрити не змогла»
ЗСУ відповіли високотехнологічному дуелянту Путіну
22 грудня, 2024, 07:45
Крах режиму Асада і нездатність Москви зберегти його режим зашкодить глобальному іміджу Росії як надійного союзника
Крах режиму Асада: ISW проаналізував майбутнє російських баз у Сирії
9 грудня, 2024, 08:22
Звіт ISW щодо війни в Україні 10 грудня
Ворог просунувся поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині – ISW
10 грудня, 2024, 04:37
На даний момент у росіян не так багато можливостей потрапити на Кіпр
Одна з курортних країн посилила візові вимоги для росіян
13 грудня, 2024, 09:04
Першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
14 грудня, 2024, 14:59
НАТО не зможе протистояти РФ без підтримки США – The Independent
НАТО не зможе протистояти РФ без підтримки США – The Independent
26 грудня, 2024, 00:57
Літак, який розбився в Казахстані, був збитий російським ЗРК – Центр протидії дезінформації
Літак, який розбився в Казахстані, був збитий російським ЗРК – Центр протидії дезінформації
26 грудня, 2024, 01:41
Ворог завдав удару по центральному ринку дроном-камікадзе
Росія ударила по ринку в Нікополі: є постраждалі, четверо з них – у реанімації
26 грудня, 2024, 19:11
Загальні втрати ворога від початку повномасштабної війни становлять приблизно 785 тисяч військових
Найвищі від початку вторгнення: Сирський назвав втрати РФ за 2024 рік
28 грудня, 2024, 12:34

Події в Україні

Одна з областей РФ оголосила рекордні виплати за підписання контракту на участь у війні проти України
Одна з областей РФ оголосила рекордні виплати за підписання контракту на участь у війні проти України
Розвідка оприлюднила нові радіоперехоплення про будні росіян на фронті
Розвідка оприлюднила нові радіоперехоплення про будні росіян на фронті
Військові обурилися через запровадження рейтингу ефективності командирів: у чому причина
Військові обурилися через запровадження рейтингу ефективності командирів: у чому причина
Окупанти втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту
Окупанти втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту
Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000
Стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі Mirage 2000
Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа
Міноборони США повідомило, чи встигне відправити Україні всю обіцяну допомогу до інавгурації Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
725K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
69K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2025
36K
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК
36K
Гривня з кожної посилки йде Милованову? Опозиційна депутатка викрила схему «Укрпошти»

Новини

Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Сьогодні, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Сьогодні, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Сьогодні, 02:59
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua