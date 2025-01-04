Розвідка оприлюднила нові радіоперехоплення про будні росіян на фронті

Із розмов окупантів стає зрозумілим, що їхні методи ведення війни і сьогодні залишаються незмінними

Українські розвідники оприлюднили чергове радіоперехоплення з фронту, яке розповідає про бойові будні росіян. Із розмов окупантів стає зрозумілим, що їхні методи ведення війни і сьогодні залишаються незмінними. Так, на штурм женуть, погрожуючи розстрілом.

«Якщо ви не підете, ззаду попрошу, щоб кулемет відкрив вогонь. Йдіть швидше, б***ь, швидше направо повертайте і вперед», – наказав командир підрозділу зі складу 127 мотострілкової дивізії 51 армії РФ.

«Скільки нам ще сидіти тут, війти не можемо, бо 110-й баранить, я би вже давно поїхав звідси», – ідеться у радіоперехопленні.

Нагадаємо, росіяни подали в український державний проєкт із надання інформації про військовополонених, зниклих безвісти і загиблих військовослужбовців армії РФ «Хочу найти» запити про 50 тис. зниклих безвісти солдатів.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України наразі перебуває приблизно 600 тис. російських військових. Їхня кількість залишається сталою протягом останнього часу.

Як повідомлялося, Росія активно залучає до війни проти України десятки тисяч ув’язнених та посилює набір нових військовослужбовців до армії. Станом на листопад 2024 року Росія залучила для участі у війні проти України від 140 до 180 тис. осіб, що відбували покарання у в'язницях.

До слова, російський диктатор Володимир Путін доручив щорічно проводити змагання для людей з інвалідністю, включаючи тих, хто брав участь у війні проти України. Зокрема, за це їх очікуватиме грошова винагорода.