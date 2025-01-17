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Ворог окупував три населені пункти на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ворог окупував три населені пункти на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували Піщане, Слов'янку та Ясенове
фото з відкритих джерел

Російські війська окупували Піщане, Слов'янку та Ясенове

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Піщане, Слов'янку та Ясенове, що на Донеччині. 

Також повідомляється, що окупанти просунулись поблизу шести населених пунктів.

«Ворог окупував Піщане, Слов'янку, Ясенове, а також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времіївці та Часовому Яру», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що триває 1059-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.
Російські терористи завдали одного ракетного та 30 авіаційних ударів, залучивши одну ракету та скинувши 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог залучив 882 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: військові армія Донеччина війна ворог окупанти

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