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Ворог окупував Нескучне на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ворог окупував Нескучне на Донеччині – DeepState
Нескучне – село Великоновосілківської селищної громади, що на Донеччині
фото з відкритих джерел

Нескучне – село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Нескучне, що на Донеччині. Також повідомляється, що Сили оборони України відновили положення біля Успенівки Донецької області. 

У ніч проти 16 січня аналітики проєкту DeepState повідомили, російські війська окупували Нескучне.

Також повідомляється, що окупанти просунулись поблизу семи населених пунктів.

Зазначимо, Нескучне – село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області

До слова, росіяни окупували Янтарне на Донеччині.

Раніше ми повідомляли, що ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку.

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: війна Донеччина громада окупація ворог росіяни

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