Антидроновий купол для України. Повітряні сили розповіли про унікальність системи

Робота зі створення Антидронового купола триває, аналогів йому не буде

Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору – Антидронового купола. Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил Збройнх Сил України полковник Павло Єлізаров, інформує «Главком».

За словами полковника, робота над проєктом триває безперервно. На запитання про те, чи вдалося наблизитися до мети, він відповів ствердно: «Так. Щодня. Ми не стоїмо на місці – рухаємося».

Єлізаров підкреслив, що майбутній захисний купол не матиме світових аналогів. Його головна особливість полягає в умовах, у яких він створюється, та ресурсах, що використовуються.

«Аналогів точно не буде. Унікальність у тому, що ми маємо створити це з підручних засобів», – зазначив заступник командувача.

Також полковник пояснив, що досвід Ізраїлю, хоч і є успішним, не може бути повністю масштабований на Україну через різницю в розмірах територій та фінансуванні.

«Україна занадто велика, і ми не можемо фінансово дозволити собі систему, як в Ізраїлі. Навіть те, що є зараз в Еміратах – багаторівнева система прикриття з сучасних засобів – ми фізично і фінансово не потягнемо. І нам ніхто цього не подарує», – сказав заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

«Главком» писав, що протягом минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів. За словами глави держави, «наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%».

Як повідомлялося, Україна почала залучати приватний сектор до посилення протиповітряної оборони в умовах зростання кількості атак дронами. Модель передбачає співпрацю держави, армії та бізнесу під контролем Повітряних сил.

До слова, в Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників.