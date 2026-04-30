Антидроновий купол для України. Повітряні сили розповіли про унікальність системи

glavcom.ua
Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору
фото з відкритих джерел

Робота зі створення Антидронового купола триває, аналогів йому не буде

Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору – Антидронового купола. Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил Збройнх Сил України полковник Павло Єлізаров, інформує «Главком».

За словами полковника, робота над проєктом триває безперервно. На запитання про те, чи вдалося наблизитися до мети, він відповів ствердно: «Так. Щодня. Ми не стоїмо на місці – рухаємося».

Єлізаров підкреслив, що майбутній захисний купол не матиме світових аналогів. Його головна особливість полягає в умовах, у яких він створюється, та ресурсах, що використовуються.

«Аналогів точно не буде. Унікальність у тому, що ми маємо створити це з підручних засобів», – зазначив заступник командувача.

Також полковник пояснив, що досвід Ізраїлю, хоч і є успішним, не може бути повністю масштабований на Україну через різницю в розмірах територій та фінансуванні.

«Україна занадто велика, і ми не можемо фінансово дозволити собі систему, як в Ізраїлі. Навіть те, що є зараз в Еміратах – багаторівнева система прикриття з сучасних засобів – ми фізично і фінансово не потягнемо. І нам ніхто цього не подарує», – сказав заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

«Главком» писав,  що протягом минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів. За словами глави держави, «наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%».

Як повідомлялося, Україна почала залучати приватний сектор до посилення протиповітряної оборони в умовах зростання кількості атак дронами. Модель передбачає співпрацю держави, армії та бізнесу під контролем Повітряних сил. 

До слова,  в Україні запрацював експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Перші результати вже зафіксовано: у Харківській області збито кілька ворожих безпілотників. 

Читайте також

Чому «звичайні» російські люди заслужили Туапсе
Чому «звичайні» російські люди заслужили Туапсе
22 квiтня, 21:38
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
31 березня, 02:50
НАБУ і САП викрили схему: зерно без оплати вивезли за кордон
Зерно на $29 млн зникло з держкорпорації: НАБУ викрило схему
2 квiтня, 10:09
Тарас Кузьма був учасником АТО
Боронив Україну з початку повномасштабної війни. Згадаймо Тараса Кузьму
9 квiтня, 09:00
ЄС перевіряє Белград на відповідність ключовим критеріям
ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком
10 квiтня, 15:59
З початком повномасштабного вторгнення Юрій Костенко став на захист України
Поліг, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Костенка
13 квiтня, 09:00
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер
Дефіцит ракет до Patriot зростає, але Україна має шанс на партнерство з країнами Перської затоки – Волкер
20 квiтня, 15:02
Наслідки прильоту тритонної російської авіабомби у Костянтинівці
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
21 квiтня, 12:25
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
25 квiтня, 02:00

Порятунок поранених з фронту: фонд «Надія» і Валерій Дубіль передали обладнання евакуаційній місії
Порятунок поранених з фронту: фонд «Надія» і Валерій Дубіль передали обладнання евакуаційній місії
В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги
Зеленський розповів про наслідки атаки РФ по українських містах
Зеленський розповів про наслідки атаки РФ по українських містах
В Острівках виявлено нове поховання жертв Волинської трагедії
В Острівках виявлено нове поховання жертв Волинської трагедії
У Харкові біля торгового центру стався вибух, є поранений
У Харкові біля торгового центру стався вибух, є поранений

Новини

Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
