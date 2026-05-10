«Треба закінчувати війну». Зеленський прокоментував можливу зустріч із Путіним

Зеленський заявив, що треба шукати формат для зустрічі із Путіним

Президент натякнув, що зустріч лідерів РФ та України означатиме завершення війни

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що давно готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, залишилося вибрати формат цього саміту. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 10 травня.

«Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат», – наголосив Зеленський.

Український президент натякнув, що зустріч лідерів РФ та України означатиме завершення війни.

«Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку», – додав він.

Нагадаємо, помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у суботу, 9 травня, нахабно заявив, що Путін нібито «готовий прийняти» Зеленського в Москві. «Нехай приїжджає», – сказав він в коментарі російським пропагандистам.

Також в Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Пізніше Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни.

Після того, як президент РФ Володимир Путін у суботу, 9 травня, заявив, що, на його думку, війна в Україні завершується, два високопосадовці Кремля спробували применшити значення цієї заяви. Однак слова російського диктатора були не випадковими – ситуація всередині Росії дедалі погіршується, а на полі бою російська армія не має суттєвих здобутків. Про це пише The Guardian.