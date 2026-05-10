«Треба закінчувати війну». Зеленський прокоментував можливу зустріч із Путіним
Президент натякнув, що зустріч лідерів РФ та України означатиме завершення війни
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що давно готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, залишилося вибрати формат цього саміту. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 10 травня.
«Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат», – наголосив Зеленський.
Український президент натякнув, що зустріч лідерів РФ та України означатиме завершення війни.
«Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку», – додав він.
Нагадаємо, помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у суботу, 9 травня, нахабно заявив, що Путін нібито «готовий прийняти» Зеленського в Москві. «Нехай приїжджає», – сказав він в коментарі російським пропагандистам.
Також в Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
Пізніше Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни.
Після того, як президент РФ Володимир Путін у суботу, 9 травня, заявив, що, на його думку, війна в Україні завершується, два високопосадовці Кремля спробували применшити значення цієї заяви. Однак слова російського диктатора були не випадковими – ситуація всередині Росії дедалі погіршується, а на полі бою російська армія не має суттєвих здобутків. Про це пише The Guardian.
