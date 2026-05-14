1560 дронів за добу. Президент назвав головну ціль російського удару

Президент: Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар

Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти України. Головна ціль удару – Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди», – зазначив глава України.

Окупанти вдарили по Києву фото: glavcom.ua

За словами президента, за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. «Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську», – додав він.

«Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію», – підсував Зеленський.

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали та загинули люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.