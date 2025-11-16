Головна Країна Події в Україні
На окупованій Луганщині Росія провела примусову мобілізацію резервістів – ОВА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Армія Inform

Голова Луганської ОВА Олексій Харченко розповів, що військкомати РФ уже затвердили мобілізаційні плани для кожного адміністративного району на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російська влада вперше провела примусову мобілізацію групи резервістів. Як повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко, Міністерство оборони РФ запевняло, що залучають цих осіб виключно для охорони об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє «Главком».

Однак, за словами Харченка, першу партію мобілізованих одразу відправили до навчальних центрів для підготовки.

«На окупованих територіях Луганщини сформували першу групу резервістів. Міноборони РФ запевняло, що їх готуватимуть лише для охорони важливих об’єктів, але відправили безпосередньо до навчальних центрів. Тривалість «спеціальних зборів» складе два місяці», – зазначив Харченко.

Він також додав, що військкомати РФ уже затвердили мобілізаційні плани для кожного адміністративного району на окупованих територіях і готуються до реалізації нової хвилі примусової мобілізації.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

До слова, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів». 

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».

Теги: росія Луганщина Міноборони РФ окуповані території

