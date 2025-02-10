Російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь: є постраждалі

Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони знаходяться у лікарні в стані середньої тяжкості

Також через удар пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, газогін

Окупанти атакували Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок удари є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері, 10 лютого, російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь. За інформацією Лисака, постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості та отримують усію необхідну допомогу.

Крім того, через російські удари пошкоджено приватні будинки, господарська споруда, газогін.

Нагадаємо, 9 лютого окупанти атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області. Через удар дроном-камікадзе травми постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один з них отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення обличчя та буде проходити амбулаторне лікування. А іншого – госпіталізували у тяжкому стані.

Раніше ми писали, що українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини. Про це повідомляє Рівненська обласна військова адміністрація.

Відомство розповіло, що стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко разом із зенітним ракетним відділенням 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу миттєво виявили ціль. Розрахували курс і здійснили пуск із ПЗРК «Ігла».

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військовослужбовці збили 369 літаків та 331 гелікоптер росіян.

Нагадаємо, 23 липня торік українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Літак у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Загалом воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили у липні два штурмовики Су-25.