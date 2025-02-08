Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20777 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 лютого втратила

  • особового складу – близько 847860 (+1210) осіб,
  • танків – 9981 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 20777 (+22) од,
  • артилерійських систем – 22820 (+35) од,
  • РСЗВ – 1273 (+2) од,
  • засоби ППО – 1056 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24403 (+102),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од,
  • спеціальна техніка – 3738 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 8 лютого
Втрати окупантів станом на ранок 8 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, з них нуль продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно, яке рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 8 лютого
Активність флоту окупантів станом на 8 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати Азовське море Чорне море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку Назарова, воювати і наступати росіяни зможуть довго
Доведеться мобілізувати 21-річних – ексрадник Залужного
2 лютого, 23:05
Затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту
Одесит на прохання Росії шпигував за кораблями ЗСУ: яке покарання йому загрожує
2 лютого, 10:33
На думку Оністрата, йти на Дніпропетровщину – це занадто виснажливо для ворога
Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву
1 лютого, 20:57
Зараз тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, але в «розумних межах», зазначив головком
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
19 сiчня, 19:15
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
Ворог вдарив по Запоріжжю: є постраждалі та руйнування
18 сiчня, 07:12
Брянський хімічний завод потрапив під атаку БпЛА
ЗСУ повідомили деталі удару по хімічному заводу в Брянській області
14 сiчня, 11:49
Війська КНДР залучені до бойових дій у Курській області
США розкрили ще один ризик участі Північної Кореї у війні проти України
9 сiчня, 08:39
Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ
Росія використовує українських дітей для захисту від атак ЗСУ
Сьогодні, 06:55
Українські сили просунулися в тилу Росії в Курській області, щоб підготуватися до українського вторгнення
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
Вчора, 06:58

Події в Україні

Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Дрон влучив у житловий будинок в Сумах (фото)
Дрон влучив у житловий будинок в Сумах (фото)
Росія використовує українських дітей для захисту від атак ЗСУ
Росія використовує українських дітей для захисту від атак ЗСУ
Окупанти готують затяжну наступальну операцію – майор Нацгвардії
Окупанти готують затяжну наступальну операцію – майор Нацгвардії
Дрони атакували Ростовську область: головне за ніч
Дрони атакували Ростовську область: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
38K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
23K
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі
11K
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7347
Туристи в Іспанії годинами стоять у черзі, щоб потрапити до готелю

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua