Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 лютого втратила:
- особового складу – близько 847860 (+1210) осіб,
- танків – 9981 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 20777 (+22) од,
- артилерійських систем – 22820 (+35) од,
- РСЗВ – 1273 (+2) од,
- засоби ППО – 1056 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од,
- спеціальна техніка – 3738 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 8 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, з них нуль продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – одне судно, яке рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні.
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