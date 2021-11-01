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    «Російська гостинність»: суд у РФ закрив черговий український центр

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    МЗС України наголошує, що Росія повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання - «Російська гостинність»: суд у РФ закрив черговий український центр

    МЗС України наголошує, що Росія повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання

    фото: mfa.gov.ua

    Суд ліквідував «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта»

    Артемівський міський суд Приморського краю РФ ліквідував автономну некомерційну організацію «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта». МЗС України називає це рішенням істинним проявом «російської гостинності».

    «Рішення про примусове припинення діяльності центру «Просвіта» та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють справжню «російську гостинність» для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи набуття російського громадянства», – йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

    МЗС підкреслює, що раніше в Росії закрили ряд інших організацій, у тому числі Об'єднання українців Росії, Бібліотеку української літератури в Москві, а також визнали Світовий конгрес українців небажаною організацією.

    У заяві МЗС наголошується, що Росія повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, в тому числі Міжнародну конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та інші.

    «Закликаємо міжнародне співтовариство дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити та посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, щоб припинити наступ на права української національної меншини в Росії», – резюмували у МЗС.

    До слова, Москва заявляє, що в українському селі «проживають 37 громадян Росії».

    Нагадаємо, інформацію про повернення під контроль українського уряду села Старомар’ївка спочатку почали поширювати «військові кореспонденти» бойовиків і сепаратистські ЗМІ, а потім джерела у Міноборони України підтвердили українським журналістам цю інформацію. Джерела у Міноборони зазначили, що українські військові зайшли в село ввечері 25 жовтня і закріпилися там.

    Як повідомлялося, у Штабі операції Об’єднаних сил спростовують інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Старомар’ївка у «сірій зоні» Донецької області.

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    Теги: МЗС Росія суд українці культура Україна
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    «Російська гостинність»: суд у РФ закрив черговий український центр