«Російська гостинність»: суд у РФ закрив черговий український центр

Суд ліквідував «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта»

Артемівський міський суд Приморського краю РФ ліквідував автономну некомерційну організацію «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта». МЗС України називає це рішенням істинним проявом «російської гостинності».

«Рішення про примусове припинення діяльності центру «Просвіта» та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють справжню «російську гостинність» для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи набуття російського громадянства», – йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС підкреслює, що раніше в Росії закрили ряд інших організацій, у тому числі Об'єднання українців Росії, Бібліотеку української літератури в Москві, а також визнали Світовий конгрес українців небажаною організацією.

У заяві МЗС наголошується, що Росія повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, в тому числі Міжнародну конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та інші.

«Закликаємо міжнародне співтовариство дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити та посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, щоб припинити наступ на права української національної меншини в Росії», – резюмували у МЗС.

До слова, Москва заявляє, що в українському селі «проживають 37 громадян Росії».

Нагадаємо, інформацію про повернення під контроль українського уряду села Старомар’ївка спочатку почали поширювати «військові кореспонденти» бойовиків і сепаратистські ЗМІ, а потім джерела у Міноборони України підтвердили українським журналістам цю інформацію. Джерела у Міноборони зазначили, що українські військові зайшли в село ввечері 25 жовтня і закріпилися там.

Як повідомлялося, у Штабі операції Об’єднаних сил спростовують інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Старомар’ївка у «сірій зоні» Донецької області.