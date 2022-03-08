На Харківщині ЗСУ розгромили групу російських десантників

ЗСУ та тероборона не дозволили окупантам просуватися до Харкова

120 десантників планували рухатися на Харків

На Харківщині окупанти висадили 120 десантників, частину з них одразу розгромили, решта – втекли на територію Росії. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

«Ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі. Російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта – втекла на територію Білгородської області Російської Федерації», – повідломив Синєгубов.

Зі слів голови ОДА, Збройні Сили України міцно тримають оборону Харкова. «Російський ворог не робить навіть спроб активного наступу, окрім окремих обстрілів окраїн міста», – вказав Синєгубов.

«Як інформує Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними Силами України. Групувань регулярних ворожих військ у місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Як от сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти», – додав він.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів як могли.

Також, на Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 рятувальників. Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла чотирьох загиблих осіб.

Раніше, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.