Російський суд заочно стягнув із Клиха і Карпюка 250 тисяч рублів - адвокат
- Сьогодні, 07:11
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Розсилка
Мати одного з російських солдатів звернулася з позовом до суду про нібито причетність Клиха і Карпюка до загибелі її сина у Грозному у 1994 році
У Росії Тугулимський районний суд Свердловської області заочно стягнув із засуджених українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка 100 тис. і 150 тис. руб. відповідно.
Про це повідомив у Facebook адвокат Ілля Новіков.
За його словами, мати одного з російських солдатів-строковиків звернулася з позовом до суду про нібито причетність Клиха і Карпюка до загибелі її сина у Грозному 31 грудня 1994 року. Жінка просила про компенсацію в розмірі 5 млн руб.
«Протягом 23 років у Росії не знайшлося нікого, хто допоміг би матері вбитого хлопця, поки не натрапили на двох українців», – написав Новіков.
Нагадаємо, український консул відвідав засудженого в РФ громадянина України Станіслава Клиха, який перебуває у Верхньоуральській в'язниці (Челябінська область).
Раніше російська правозахисниця Тетяна Щур повідомляла про візит до Клиха адвоката Романа Качанова.
У листопаді стало відомо, що стан здоров’я ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха різко погіршився, він перебував у комі шість днів.