Російський журналіст про Зеленського: Росіяни так само раділи Дональду Трампу, але все швидко змінюється



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«Російський телевізор вже не отримує ніяких рознарядок, вони і так знають, кого і як показувати», - Єрженков

«Все швидко змінюється в російському телевізорі. Зараз усі зайняли вичікувальну позицію», - Єрженков

Журналіст російськомовного незалежного сайту «Медуза», що базується у Ризі, Сергій Єрженков переконаний, що перемозі Володимира Зеленського на виборах в Україні у РФ радіють так само, як колись раділи обранню Дональда Трампа. «Але через три місяці взялися за голову і почали говорити, який Трамп негідник», - нагадує журналіст в інтерв’ю «Главкому».

Єрженков стверджує, що «російський телевізор вже не отримує ніяких рознарядок, вони і так знають, кого і як показувати».

«Зараз (кремлівські медіа) кажуть, що Зеленський прийшов просто тому, що Порошенко вже зовсім був невигідний Росії і робив якісь дивні речі. От, позбулися Порошенка, прийшло нове свіже обличчя, яке має якийсь стосунок до Москви, навіть шість років людина жила у цьому місті», - нагадує російський журналіст.

Проте, на думку Єрженкова, цей обережний оптимізм цілком може помінятися на обурення і ми почуємо «про жидобандерівця єврейського походження, який заробляв гроші на російських корпоративах, а тепер плює в криницю, з якої пив».

«Все швидко змінюється в російському телевізорі. Зараз усі зайняли вичікувальну позицію, багато людей не коментують, той же Олександр Масляков (російський телеведучий, організотор КВК, у якому брав участь Зеленський – ред.) не коментує.

«Лише один раз він на радіо «Комсомольська правда» щось сказав про Володимира Зеленського. Потім я йому запити відправляв, але він ігнорує. Так само робить Максим Галкін. Вони не знають, як поводитиметься Зеленський, буде він ворогом чи другом Росії. Зараз усі воліють зберігати мовчанку», - вважає російський журналіст.

Як писав «Главком», у квітні цього року Сергій Єрженков провів у Кривому Розі і Києві кілька днів. Він знімає документальний фільм про Володимира Зеленського, який свого часу працював у Росії. Українська тематика для Сергія не чужа. П’ять років він пропрацював на російському телеканалі «Дождь», зняв низку резонансних репортажів про конфлікт на Донбасі. За це його разом з колегою затримала окупаційна влада, (так званих, ЛНР/ДНР), а потім видворила з забороною в’їзду до окупованих територій назавжди.