Америка чи Європа? Українка розповіла, де насправді комфортніше жити

У США Христина ніколи не стикалася з упередженим ставленням через своє іноземне походження

Сполучені Штати Америки вже багато десятиліть залишаються однією з найпопулярніших країн для імміграції. Високі зарплати та широкі можливості для професійного розвитку приваблюють людей з усього світу. Але США мають чимало недоліків, якщо порівнювати із європейськими країнами, де вищий рівень соціальної захищеності, доступніша медицина, а міста більш комфортні для життя. Українська YouTube-блогерка Христина, яка вже сім років живе в Каліфорнії, після нещодавньої подорожі Європою пояснила у новому відео, чому, попри всі переваги Старого світу, не готова відмовитися від Америки і повернутися на європейський континент. Про це повідомляє «Главком».

Можливості для роботи та розвитку. Першою причиною авторка називає кар'єрні перспективи, які, на її думку, у США відкриваються для людей, готових працювати та ризикувати. За словами Христини, саме в Америці вона отримала можливість займатися справою, яка приносить їй задоволення та дохід.

Блогерка вважає купівельну спроможність населення в США загалом істотно вищою, ніж у Європі. Хоча життя в Каліфорнії дороге, рівень доходів також значно вищий. Порівнюючи ціни та зарплати в США і в Європі, вона дійшла висновку, що загалом американці можуть дозволити собі значно більше, ніж європейці.

Ставлення до іммігрантів. За словами Христини, у США вона ніколи не стикалася з упередженим ставленням через своє іноземне походження. Натомість її знайомі в Європі скаржилися на дискримінацію з боку місцевих.

«За роки в США я жодного разу не почувала себе понаїхавшою, адже навколо мене практично всі іммігранти, або їх діти, або онуки іммігрантів. Тому тут дуже і дуже легко інтегруватись у суспільство», – наголосила блогерка.

Привітність людей. Ще однією перевагою США Христина називає стиль спілкування американців. За її словами, вона звикла до посмішок, ввічливості та невимушених компліментів навіть від незнайомих людей. У Європі ж, на її думку, атмосфера значно стриманіша та офіційніша.

Сервіс і зручність для споживачів. Українка визнає, що в Європі перевагою є відсутність необхідності залишати усюди великі чайові, як в США. Однак сам рівень сервісу у США, на її думку, вищий. Як приклад Христина наводить просту процедуру повернення товару, який не сподобався, що майже нереально в Європі.

«Тут можна легко повернути що завгодно, навіть якщо тобі товар просто не сподобався: на колір, смак – тобі без питань повернуть кошти. В мене є люди, які тут малину купують: кисла – ідуть, повертають в магазин. Є люди, які повертають косметику, бо не сподобався колір помади, і її приймуть», – розповідає українка про американські реалії.

Блогерка також звернула увагу на режим роботи закладів. За її словами, під час поїздки в Європу її здивувало, що в багатьох країнах у неділю не працюють супермаркети та чимало сервісів. В США ж усе працює увесь тиждень. На її думку, американська модель є зручнішою для споживачів, хоча Христина і визнає, що європейський підхід краще захищає інтереси працівників, даючи їм баланс між роботою та відпочинком.

Їжа та культурне різноманіття. Ще однією причиною залишатися у США Христина називає якість і різноманіття продуктів. Вона зокрема спростувала поширену думку про те, що продукти в США «пластикові» і що в Америці немає смачних страв у ресторанах. Маючи змогу порівняти їжу в Європі і Америці, українка дійшла висновку, що їжа в США точно не гірша, а місцями і смачніша. А оскільки США – країна іммігрантів, тут є те саме різноманіття ресторанів національної кухні, що й у Європі.

Масштаби країни і природи. Після повернення з Європи авторка особливо відчула різницю в масштабах. Вона розповідає, що звикла до великих міст, просторих будинків, широких доріг та значних відстаней між населеними пунктами. Натомість Європа видається трохи замаленькою і тісною.

Серед переваг США блогерка також згадує місцеву природу. Хоча і Європа, і Америка можуть похвалитися широким спектром кліматичних зон, саме в США природа виглядає більш незайманою, бо щільність населення значно нижча.

«Говорячи про природу в США, вона тут вражає своєю різноманітністю і розмахом. Тут є океан, гори, пустелі, каньйони. Ну, а національні парки США настільки величезні, що їх часом можна порівняти з площею деяких європейських країн», – зазначила Христина.

Підсумовуючи, блогерка наголошує, що її висновки ґрунтуються виключно на власному досвіді. Вона підкреслює, що знає людей, які після життя у США повернулися до Європи й вважають це найкращим рішенням, тому універсальної країни для всіх не існує. Наразі ж, за словами українки, саме Сполучені Штати найбільше відповідають потребам її родини.

Нагадаємо, українка Христина мешкає у Канаді та вважає життя в цій країні дуже дорогим тож намагається економити. Вона розповіла про власні витрати на життя в Торонто.

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