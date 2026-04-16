Дають найкращий врожай. Профільний інститут назвав наймодніші українські сорти картоплі

Серед лідерів – «Тирас», «Слаута» та «Княгиня», яка показала найвищу врожайність

Українські науковці назвали сорти картоплі, які нині користуються популярністю серед городників і підходять для вирощування в умовах українського клімату. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026».

У коментарі «Главкому» кандидатка біологічних наук, старшої наукової співробітниці Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) Наталія Захарчук розповіла, що вибір сорту значною мірою залежить від смакових уподобань споживачів – хтось віддає перевагу бульбам із білою м’якоттю, інші обирають жовту або кольорову.

Серед надранніх сортів популярністю користуються «Тирас» і «Слаута». Для споживання в осінньо-зимовий період фахівці радять звернути увагу на «Роставицю», «Мирославу», «Фотинію» та «Княгиню».

За словами науковиці, сорт «Княгиня» минулого року показав найкращий результат за врожайністю під час Всеукраїнського дня картоплі. Він відзначається стабільною врожайністю навіть в умовах посухи та є універсальним у використанні – підходить для смаження, варіння і запікання.

Також експертка радить звернути увагу на сорт «Медея», який вирізняється ніжною консистенцією, білою шкіркою та привабливим зовнішнім виглядом.

Раніше «Главком» писав, що врожай картоплі в Україні 2025 року завдяки сприятливим погодним умовам зріс, проте точну кількість зібраного овочу встановити неможливо. Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко зазначила, що професійні, офіційно зареєстровані виробники, згідно з даними Державної служби статистики, засадили картоплею цього року 18 тисяч га, що приблизно на 20% більше минулорічних площ.

Проте за даними УАВК, показник посадок як мінімум вдвічі більший, а реальна цифра, на жаль, залишається невідомою. Причина в тому, що в Україні вирощуванням картоплі займаються не лише професійні виробники й так звані дачники та городники на невеликих присадибних ділянках, а й незареєстровані господарства. Ідеться про українців, які на площах 1-5 га вирощують картоплю і продають її гуртом на базари.