Полиці супермаркетів спорожніли через обстріли РФ: чи очікувати дефіцит продуктів

Наразі у магазинах помітний дефіцит овочів, м’яса, молочної продукції, яєць та деяких інших товарів

Після російських ударів по логістичних об’єктах великих компаній, зокрема продуктових мереж, на полицях деяких супермаркетів Novus та магазинів Fozzy Group, до якої входять «Сільпо», «Фора» та Fozzy, поменшало товарів. «Главком» розповідає, чи варто очікувати дефіциту продуктів.

«Зараз ми повністю перебудовуємо нашу логістику, щоб повернути на полиці всі ваші звичні товари. Наша команда працює у посиленому режимі, і хоча ще не все вдається зробити ідеально, базові продукти та все необхідне є у наявності», – йдеться у повідомленні Novus.

CEO Novus Україна Марк Петкевич в інтерв’ю для RAU зазначив, що можливі затримки з поповненням окремих специфічних позицій. Водночас, за його словами, базові продукти харчування та товари першої потреби будуть доступні в магазинах у повному обсязі. «Наш головний меседж дуже простий: Novus працює і виконує свої зобов'язання перед покупцями та партнерами. Клієнти можуть бути впевнені, що ми тримаємо звичний асортимент та не плануємо безпідставно змінювати цінову політику через цю ситуацію», – наголосив він.

Надалі компанія відмовиться від моделі одного великого централізованого логістичного хабу на користь розподіленої мережі менших.

Російський ракетний удар також знищив або суттєво пошкодив чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі «Сільпо», «Фора» та «Thrash! Траш!». Зокрема, атака забрала життя шістьох працівників компанії.

Наразі у магазинах помітний дефіцит овочів, м’яса, молочної продукції, яєць та деяких інших товарів, оскільки знищено холодильні склади для категорії fresh. Однак компанія наголошує, що усі магазини ритейлера працюють у звичному режимі.

«Ми втратили значну частину товарних запасів, техніку та обладнання. Тому зараз деяких звичних продуктів тимчасово може не бути на полицях», – йдеться у повідомленні.

Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук під час бесіди з RAU також висловив певність, що дефіциту не буде. «Десь можуть виникнути локальні перебої, затримки поставок або тимчасово зникнути окремі позиції. Але говорити про дефіцит продуктів чи товарів першої необхідності підстав немає», – сказав він.

Водночас Фонд державного майна розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити об'єкти, які можна буде передати компаніям, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, унаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 5 серпня було пошкоджено два розподільчі центри мережі «Сільпо» (Fozzy Group). Через це в супермаркетах Києва та інших регіонів тривають тимчасові затримки з постачанням окремих категорій товарів. Найбільше це помітно у відділах свіжих овочів та фруктів.

До слова, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під російськими ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів.