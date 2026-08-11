Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Полиці супермаркетів спорожніли через обстріли РФ: чи очікувати дефіцит продуктів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Полиці супермаркетів спорожніли через обстріли РФ: чи очікувати дефіцит продуктів
У торговому залі «Сільпо» розмістили оголошення про тимчасові затримки з постачанням товарів
фото: glavcom.ua

Наразі у магазинах помітний дефіцит овочів, м’яса, молочної продукції, яєць та деяких інших товарів

Після російських ударів по логістичних об’єктах великих компаній, зокрема продуктових мереж, на полицях деяких супермаркетів Novus та магазинів Fozzy Group, до якої входять «Сільпо», «Фора» та Fozzy, поменшало товарів. «Главком» розповідає, чи варто очікувати дефіциту продуктів.

«Зараз ми повністю перебудовуємо нашу логістику, щоб повернути на полиці всі ваші звичні товари. Наша команда працює у посиленому режимі, і хоча ще не все вдається зробити ідеально, базові продукти та все необхідне є у наявності», – йдеться у повідомленні Novus.

CEO Novus Україна Марк Петкевич в інтерв’ю для RAU зазначив, що можливі затримки з поповненням окремих специфічних позицій. Водночас, за його словами, базові продукти харчування та товари першої потреби будуть доступні в магазинах у повному обсязі. «Наш головний меседж дуже простий: Novus працює і виконує свої зобов'язання перед покупцями та партнерами. Клієнти можуть бути впевнені, що ми тримаємо звичний асортимент та не плануємо безпідставно змінювати цінову політику через цю ситуацію», – наголосив він.

Надалі компанія відмовиться від моделі одного великого централізованого логістичного хабу на користь розподіленої мережі менших.

Російський ракетний удар також знищив або суттєво пошкодив чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі «Сільпо», «Фора» та «Thrash! Траш!». Зокрема, атака забрала життя шістьох працівників компанії.

Наразі у магазинах помітний дефіцит овочів, м’яса, молочної продукції, яєць та деяких інших товарів, оскільки знищено холодильні склади для категорії fresh. Однак компанія наголошує, що усі магазини ритейлера працюють у звичному режимі.

«Ми втратили значну частину товарних запасів, техніку та обладнання. Тому зараз деяких звичних продуктів тимчасово може не бути на полицях», – йдеться у повідомленні.

Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук під час бесіди з RAU також висловив певність, що дефіциту не буде. «Десь можуть виникнути локальні перебої, затримки поставок або тимчасово зникнути окремі позиції. Але говорити про дефіцит продуктів чи товарів першої необхідності підстав немає», – сказав він.

Водночас Фонд державного майна розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити об'єкти, які можна буде передати компаніям, що постраждали внаслідок російських обстрілів. 

Нагадаємо, унаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 5 серпня було пошкоджено два розподільчі центри мережі «Сільпо» (Fozzy Group). Через це в супермаркетах Києва та інших регіонів тривають тимчасові затримки з постачанням окремих категорій товарів. Найбільше це помітно у відділах свіжих овочів та фруктів.

До слова, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під російськими ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів.  

Читайте також:

Теги: продукти бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Немає жодної гарантії, що п'ятий вихідний день XXI століття стане днем освіти, творчості чи відпочинку
Чотириденний робочий тиждень в Україні. Чи можливо це?
11 липня, 22:05
Вступаємо в ЄС? До чого треба готуватися громадянам та бізнесу. Частина 1
Вступаємо в ЄС? До чого треба готуватися громадянам та бізнесу. Частина 1 Спецпроєкт
21 липня, 10:15
Чи може Україна піти шляхом Ізраїлю і відкрити небо під час війни?
Чи може Україна піти шляхом Ізраїлю і відкрити небо під час війни?
23 липня, 11:50
Українці, які зараз змушені добиратися за кордон автобусами чи потягами, готові користуватися авіаперевезеннями одразу після їхнього відновлення
«Готові завтра сісти в літак». Нардеп вимагає відновлення авіасполучення, бо є шалений попит
23 липня, 20:20
Люди зібралися, щоб заблокувати роботу пункту екологічного контролю
У Яремчі через джип-тури виник конфлікт між бізнесом та екологами
24 липня, 11:55
Від лютого 2022 року ЄС ухвалював санкції за принципом одностайності всіх 27 країн
21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім – FT
28 липня, 02:45
Google може зіткнутися з новою хвилею позовів після рішення Єврокомісії
Google на межі катастрофи в Європі? Конкуренти готують потужний юридичний удар
28 липня, 14:38
Навіть доступний імпорт не завжди допомагає закрити дефіцит енергетики, зазначає Ігнатьєв
Прайс-кепи залишаються одним із бар'єрів для імпорту електроенергії – експерт
20 липня, 17:44
Ворог знищив центральний склад і тони продукції
Росіяни знищили центральний склад моторних олив Liqui Moly в Україні
5 серпня, 15:27

Бізнес

Глава спілки виробників будматеріалів пояснив, чому будівництво стрімко подорожчає
Глава спілки виробників будматеріалів пояснив, чому будівництво стрімко подорожчає
Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ
Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ
Полиці супермаркетів спорожніли через обстріли РФ: чи очікувати дефіцит продуктів
Полиці супермаркетів спорожніли через обстріли РФ: чи очікувати дефіцит продуктів
«Нова пошта» змінила модель роботи після атак РФ
«Нова пошта» змінила модель роботи після атак РФ
«Це колосальні витрати». Фермери підраховують збитки через нові ціни на дизель
«Це колосальні витрати». Фермери підраховують збитки через нові ціни на дизель
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua