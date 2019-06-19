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    Суспільство

    Ryanair запустив новий рейс в Одесу

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    Компанія планувала почати регулярні перельоти з Одеси до Кракова в червні, а з жовтня - до Вроцлава і Катовіце - Ryanair запустив новий рейс в Одесу
    Компанія планувала почати регулярні перельоти з Одеси до Кракова в червні, а з жовтня - до Вроцлава і Катовіце

    Ryanair буде літати з Одеси до Кракова два рази на тиждень - у середу та неділю

    Ірландський лоукост Ryanair 19 червня здійснив перший рейс з Кракова до Одеси. Про це повідомляє в Facebook прес-служба Міжнародного аеропорту Одеса.

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    Ryanair буде літати з Одеси до Кракова два рази в тиждень. У середу з Кракова літак авіакомпанії вилітає о 9:45, прибуває до Одеси о 12:30, з Одеси - о 13:05, у Кракові - 13:50. У неділю виліт з Кракова о 9:30, прибуття до Одеси о 12:15, з Одеси вилітає о 12:45, в Кракові - о 13:30.

    Компанія планувала почати регулярні перельоти з Одеси до Кракова в червні, а з жовтня - до Вроцлава і Катовіце.

    Нагадаємо, що раніше Ryanair збільшив частоту польотів в Україну.

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