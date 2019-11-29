Скандал у Берегово. Посол Угорщини визнав, що роздача паспортів не зупиняється



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Іштван Ійдярто говорить, що знає, наскільки «гарячою» в Україні є тема з подвійним або потрійним громадянством

«Те, що сталося в Берегово - це було суверенне право Угорщини надавати громадянство», - дипломат

Посол Угорщини Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» визнав, що минулорічна роздача угорських паспортів, зафіксована на камеруу Берегово, була величезним скандалом. Водночас, дипломат стверджує, що скандал «стався тому, що хтось хотів його створити».

«Просто хтось хотів, щоб був скандал, хоча всі знали, що наш закон про громадянство діє з 2010 року», - наголосив Ійдярто.

Дипломат нагадав, що «кожне дипломатичне представництво в світі вважається територією держави, до якої воно належить». «І держава може на своїй території робити те, що хоче, дотримуючись внутрішнього законодавства. Наш новий закон про те, як отримати угорське громадянство, діє з 2010 року. І це ніхто не приховує. Те, що сталося в Берегово - це було суверенне право Угорщини надавати громадянство Угорщини тим особам, які його просять і виконують умови. Це все нормальна річ, наші колеги в консульствах цим займаються», - запевняє Ійдярто.

Дипломат говорить, що знає, наскільки «гарячою» в Україні є тема з подвійним або потрійним громадянством. «Але є нормальна форма вирішення цієї проблеми: Україна теж може надавати українське громадянство (іноземцям)», - дає пораду Ійдярто.

Нагадаємо, у вересні минулого року на Закарпатті українським громадянам під присягою видавали угорські паспорти. Власникам нових угорських паспортів рекомендували приховувати факт отримання угорського громадянства.

Як повідомляв «Главком», через цей скандал між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт.

Тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.

До відома, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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