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Сенсація від Бенксі. Невловимий художник створив для України унікальну роботу: перші фото

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Сенсація від Бенксі. Невловимий художник створив для України унікальну роботу: перші фото
Про символізм та ексклюзивність полотна під час відкриття розповів засновник форуму Віктор Пінчук
фото: glavcom.ua

Унікальне полотно планують показати широкій аудиторії в арт-центрі в Києві, а згодом – організувати тур експозиції музеями різних міст України

Всесвітньо відомий британський вуличний художник Бенксі, чия особа роками залишається таємницею, створив свій перший в історії масштабний автопортрет. Роботу, на якій митець зафіксував самого себе під час творчості на Київщині, презентували на щорічній конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES), повідомляє кореспондент «Главкома». 

На полотні зображено момент створення культового графіті у Бородянці восени 2022 року на стіні зруйнованого російськими окупантами будинку. Сам художник стоїть спиною до глядача у темному худі з накинутим капюшоном і респіраторі, наносячи балончиком образ маленького хлопчика-дзюдоїста, який кидає дорослого суперника. Навіть у форматі автопортрета Бенксі зберіг фірмову таємничість – його обличчя залишається повністю прихованим.

На полотні зображено момент створення культового графіті у Бородянці восени 2022 року
На полотні зображено момент створення культового графіті у Бородянці восени 2022 року
фото: glavcom.ua
Кадр із унікального полотна
Кадр із унікального полотна
фото: glavcom.ua
Конференція YES на фоні полотна
Конференція YES на фоні полотна
фото: glavcom.ua

Про символізм та ексклюзивність полотна під час відкриття розповів засновник форуму Віктор Пінчук. «Всесвітньо відомий художник у 2022 році приїхав до невеликого міста Бородянка, за 30 миль від Києва. Росіяни зруйнували там будинки та намагалися йти далі і захопити Київ. Там він наніс на стіну роботу, яка стала культовою. Ви пам’ятаєте маленьку дитину, яка кидає на підлогу великого дзюдоїста, який вважав себе майстром. І цього великого митця, який ніколи не показує себе. Він створив нову роботу спеціально для нашої конференції. І це його перший в історії автопортрет такого масштабу. І це справді унікально», – зазначив Пінчук.

Графіті британського художника Бенксі у Бородянці на Київщині
Графіті британського художника Бенксі у Бородянці на Київщині
фото з відкритих джерел

Пінчук також додав, що постать художника на фотографії має глибоке алегоричне значення: «Для мене Бенксі на цій картині символізує всіх наших західних партнерів. Він тут, як і вони. Як і ви – завжди з нами, завжди підтримуєте Україну. І, звичайно, ми всі розуміємо, що ця маленька дитина – це Україна. Мир через силу. По-українськи».

Після завершення заходу унікальне полотно планують показати широкій аудиторії в арт-центрі в Києві, а згодом – організувати тур експозиції музеями різних міст України.

Нагадаємо, 11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. 

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Теги: Віктор Пінчук художник Бородянка Бенксі

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