Померла всесвітньо відома японська художниця Яйої Кусама

«Королева горошку» перетворила власні галюцинації на впізнаваний мистецький стиль, а її роботи продавалися за мільйони доларів

Японська художниця Яйої Кусама, яка стала однією з найвідоміших представниць сучасного мистецтва, померла у віці 97 років. Мисткиня здобула світове визнання завдяки роботам із характерним мотивом крапок, через які її називали «королевою горошку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Кусама померла 14 серпня в одній із лікарень Токіо. Про її смерть стало відомо 27 серпня. За інформацією японських ЗМІ, причиною стала поліорганна недостатність.

Як Кусама стала «королевою горошку»

Крапки посідали центральне місце у творчості Яйої Кусами фото: Instagram

Однією з головних особливостей творчості Кусами стали численні різнокольорові крапки. Саме завдяки цьому мотиву її роботи легко впізнавали у всьому світі, а саму художницю прозвали «королевою» або «принцесою горошку».

Сама мисткиня пов'язувала появу характерних візерунків із візіями та галюцинаціями, які переслідували її з дитинства. Крапки стали для неї способом передавання ідей нескінченності та зникнення, до яких вона постійно поверталася протягом своєї кар'єри. «Моє мистецтво походить із галюцинацій, які бачу лише я», – розповіла Кусама в інтерв'ю журналу Bomb у 1999 році.

Згодом цей художній прийом перетворився на один із найбільш упізнаваних образів сучасного мистецтва.

Роботи продавалися за мільйони доларів

Люди годинами чекають у черзі, аби побачити «Кімнату нескінченності» Яйої Кусами фото: Instagram

Кусама стала однією з найдорожчих сучасних художниць світу. Її картини та скульптури продавали на міжнародних аукціонах за мільйони доларів.

Зокрема, у 2023 році скульптуру Pumpkin (L), яка зображувала великий бронзовий гарбуз із характерними чорними крапками, продали приблизно за $8 млн.

Одними з найвідоміших робіт художниці також стали «Кімнати нескінченності». Інсталяції складалися із дзеркал та джерел світла, які створювали ілюзію безмежного простору. Вони стали настільки популярними, що відвідувачі музеїв годинами чекали в чергах, аби потрапити всередину.

Навіть у поважному віці Кусама продовжувала працювати. Її ретроспективні виставки у провідних музеях світу відвідали мільйони людей, а сама мисткиня залишалася однією з найуспішніших за обсягом аукціонних продажів.

Десятиліттями жила у психіатричній лікарні

Роботи Яйої Кусами вважаютьcя символом сучасного мистецтва фото: Instagram

Попри міжнародний успіх, життя Кусами було складним. Із дитинства вона мала галюцинації, під час яких предмети та навколишній простір начебто вкривалися крапками й різноманітними візерунками.

Сама художниця пов'язувала свої проблеми з пережитим у дитинстві сильним стресом. За її словами, мати не підтримувала захоплення доньки мистецтвом і намагалася змусити її відмовитися від творчості. Однак саме мистецтво стало для Кусами способом працювати зі своїми переживаннями.

Частину життя художниця провела у Нью-Йорку, де розвивала свою кар'єру, однак згодом повернулася до Японії. У 1977 році Кусама добровільно оселилася у психіатричній лікарні, де прожила до кінця життя.

Це не завадило їй продовжувати працювати. Кусама регулярно відвідувала власну студію, а її творчість отримала світове визнання. У Токіо також відкрили п'ятиповерховий музей, присвячений роботам художниці.

До останніх років життя Яйої Кусама залишалася активною мисткинею, а її характерні крапки, гарбузи та дзеркальні інсталяції стали одними з найбільш упізнаваних образів сучасного мистецтва.

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