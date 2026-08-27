Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Померла всесвітньо відома японська художниця Яйої Кусама

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Померла легендарна художниця Яйої Кусама
фото: Reuters

«Королева горошку» перетворила власні галюцинації на впізнаваний мистецький стиль, а її роботи продавалися за мільйони доларів

Японська художниця Яйої Кусама, яка стала однією з найвідоміших представниць сучасного мистецтва, померла у віці 97 років. Мисткиня здобула світове визнання завдяки роботам із характерним мотивом крапок, через які її називали «королевою горошку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Кусама померла 14 серпня в одній із лікарень Токіо. Про її смерть стало відомо 27 серпня. За інформацією японських ЗМІ, причиною стала поліорганна недостатність.

Як Кусама стала «королевою горошку»

Крапки посідали центральне місце у творчості Яйої Кусами
Крапки посідали центральне місце у творчості Яйої Кусами
фото: Instagram

Однією з головних особливостей творчості Кусами стали численні різнокольорові крапки. Саме завдяки цьому мотиву її роботи легко впізнавали у всьому світі, а саму художницю прозвали «королевою» або «принцесою горошку».

Сама мисткиня пов'язувала появу характерних візерунків із візіями та галюцинаціями, які переслідували її з дитинства. Крапки стали для неї способом передавання ідей нескінченності та зникнення, до яких вона постійно поверталася протягом своєї кар'єри. «Моє мистецтво походить із галюцинацій, які бачу лише я», – розповіла Кусама в інтерв'ю журналу Bomb у 1999 році.

Згодом цей художній прийом перетворився на один із найбільш упізнаваних образів сучасного мистецтва.

Роботи продавалися за мільйони доларів

Люди годинами чекають у черзі, аби побачити «Кімнату нескінченності» Яйої Кусами
Люди годинами чекають у черзі, аби побачити «Кімнату нескінченності» Яйої Кусами
фото: Instagram

Кусама стала однією з найдорожчих сучасних художниць світу. Її картини та скульптури продавали на міжнародних аукціонах за мільйони доларів.

Зокрема, у 2023 році скульптуру Pumpkin (L), яка зображувала великий бронзовий гарбуз із характерними чорними крапками, продали приблизно за $8 млн.

Одними з найвідоміших робіт художниці також стали «Кімнати нескінченності». Інсталяції складалися із дзеркал та джерел світла, які створювали ілюзію безмежного простору. Вони стали настільки популярними, що відвідувачі музеїв годинами чекали в чергах, аби потрапити всередину.

Навіть у поважному віці Кусама продовжувала працювати. Її ретроспективні виставки у провідних музеях світу відвідали мільйони людей, а сама мисткиня залишалася однією з найуспішніших за обсягом аукціонних продажів.

Десятиліттями жила у психіатричній лікарні

Роботи Яйої Кусами вважаютьcя символом сучасного мистецтва
Роботи Яйої Кусами вважаютьcя символом сучасного мистецтва
фото: Instagram

Попри міжнародний успіх, життя Кусами було складним. Із дитинства вона мала галюцинації, під час яких предмети та навколишній простір начебто вкривалися крапками й різноманітними візерунками.

Сама художниця пов'язувала свої проблеми з пережитим у дитинстві сильним стресом. За її словами, мати не підтримувала захоплення доньки мистецтвом і намагалася змусити її відмовитися від творчості. Однак саме мистецтво стало для Кусами способом працювати зі своїми переживаннями.

Частину життя художниця провела у Нью-Йорку, де розвивала свою кар'єру, однак згодом повернулася до Японії. У 1977 році Кусама добровільно оселилася у психіатричній лікарні, де прожила до кінця життя.

Це не завадило їй продовжувати працювати. Кусама регулярно відвідувала власну студію, а її творчість отримала світове визнання. У Токіо також відкрили п'ятиповерховий музей, присвячений роботам художниці.

До останніх років життя Яйої Кусама залишалася активною мисткинею, а її характерні крапки, гарбузи та дзеркальні інсталяції стали одними з найбільш упізнаваних образів сучасного мистецтва.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо про смерть відомого британського актора Тіма Каррі. Йому було 80 років. Актор здобув світову популярність завдяки ролям у стрічках «Шоу жахів Роккі Хоррора», «Підказка», «Воно», а українським глядачам також добре відомий за роллю консьєржа містера Гектора у фільмі «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку».

Днем раніше, 25 серпня, у віці 80 років померла легендарна американська кантрі-співачка Доллі Партон. За свою багаторічну кар'єру вона стала однією з найвідоміших виконавиць кантрі у світі та авторкою десятків хітів.

Читайте також:

Теги: Японія художник смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Павлограду
РФ знищила сортувальне депо «Укрпошти» у Павлограді: загинули дві працівниці
6 серпня, 19:23
Галина Кучер загинула внаслідок удару Росії по Київщині
Унаслідок атаки РФ загинула директорка київської школи-ліцею та її родина
8 серпня, 14:27
Вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві стався 1 серпня
Вибух у ресторані Москви: померла ще одна родичка генерала Чайка
8 серпня, 23:00
Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026
Удари по Смілі та Сумщині, блекаут у Центральній Азії. Головне за 14 серпня 2026
14 серпня, 21:35
Найспекотнішими за останнє десятиліття досі вважалися 2018 і 2019 роки
Німеччина зафіксувала рекордну смертність через літню спеку
15 серпня, 02:44
Рятувальники та медики працювали на місці прильоту, надаючи допомогу постраждалим мешканцям будинку
Росіяни поцілили дронами по Марганцю: загинув тримісячний хлопчик
15 серпня, 06:50
Гюнтер фон Хагенс народився 10 січня 1945 року поблизу міста Каліш
Помер автор скандальної анатомічної виставки людських тіл Хагенс
27 липня, 19:08
Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – в його організмі виявили 1,69 проміле алкоголю
На Обухівщині через нетверезого тракториста загинула шестирічна дівчинка
4 серпня, 14:00
Вантажний потяг сполученням Коростень - Дарниця здійснив наїзд на підлітка, який перебував на залізничній колії
На Бучанщині під колесами потяга загинув 14-річний хлопець
18 серпня, 08:59

Життя

Померла всесвітньо відома японська художниця Яйої Кусама
Померла всесвітньо відома японська художниця Яйої Кусама
100-річна мешканка Рівного назвала головний секрет свого довголіття
100-річна мешканка Рівного назвала головний секрет свого довголіття
Одеситка придбала занедбану хату за $5 тис. і переїхала у село (відео)
Одеситка придбала занедбану хату за $5 тис. і переїхала у село (відео)
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео)
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео)
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні
Найавторитетніший гороскоп на 27 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 27 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua