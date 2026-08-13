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Війна за спадщину легендарного художника. Марчук оприлюднив сенсаційні висновнки експертизи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Війна за спадщину легендарного художника. Марчук оприлюднив сенсаційні висновнки експертизи
У липні 2025 року народний художник України Іван Марчук оскаржив у суді передачу групі осіб прав на свої картини на 100 років
фото з Facebook-сторінки Івана Марчука

Згідно з висновком експертизи, підписи від імені одного з головних фігурантів справи Ігоря Апостола  у ліцензійному договорі виявилися фальшивими

Гучна історія навколо спроби заволодіти правами на зображення картин легендарного українського живописця Івана Марчука отримала новий поворот. На сторінці митця у Facebook оприлюднили висновок експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, який свідчить про підробку підписів під оскаржуваним договором. Про це повідомляє «Главком»

Згідно з документом, підписи від імені одного з головних фігурантів справи – Ігоря Апостола (сина екснардепа та ексрадника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола) – у ліцензійному договорі виявилися фальшивими.

«Встановлені та описані розбіжності ознак у кожному випадку порівняльного дослідження є суттєвими, стійкими та достатніми для категоричного висновку про те, що усі досліджувані підписи виконані не Апостолом Ігорем Михайловичем, а іншою людиною», – йдеться у висновку судової експертизи.

Висновок Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз
Висновок Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз
фото: Facebook-сторінка Івана Марчука

Фахівці підтвердили, що підписи після друкованого тексту на кожному з дев’яти аркушів ліцензійного (авторського) договору №1 від 21 травня 2020 року підроблені.

Як раніше повідомляв «Главком», у липні 2025 року народний художник України Іван Марчук звернувся до суду з вимогою визнати недійсним ліцензійний договір, за яким група осіб отримала виключне право на використання зображень його полотен терміном на 100 років. Згідно з угодою, за це митець нібито отримав лише 10 тис. грн ($360 за курсом 2020 року), хоча сам художник зазначав, що жодних коштів не отримував.

Серед підписантів угоди, крім Ігоря Апостола, фігурували Сергій Павленко, Михайло Синиця та помічниця художника Тамара Стрипко. При цьому сам екснардеп Михайло Апостол та його син раніше публічно заперечували причетність до претензій на творчий спадок митця, а Апостол-молодший навіть згодом ініціював у суді судово-психіатричну експертизу Івана Марчука щодо його дієздатності на момент підписання паперів.

Зазначимо, що колекція Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин, а його роботи регулярно продаються на аукціонах за сотні тисяч доларів (зокрема, у 2024 році полотно «Зійшов місяць над Дніпром» пішло з молотка за рекордні $300 тис.).

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Теги: Україна Іван Марчук художник суд

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