Ізраїль запроваджує карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону
Ізраїль вводить карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону
Молдова запровадила заборону на в’їзд іноземцям, які прилітають у країну літаком
Через коронавірус Ізраїль запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону. Молдова також із 10 березня запроваджує заборону на в’їзд іноземцям, які прилітають у країну літаком.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що кожен, хто прибуває до Ізраїлю з-за кордону, потрапить 14-денну ізоляцію, – повідомляють у телеграм-каналі «Короновірус. інфо (Україна)».
«Це важке рішення. Але це важливо для охорони громадського здоров’я, і громадська охорона здоров’я на першому місці», –сказав Біньямін Нетаньяху.
Прем’єр-міністр Молдови Йон Кіку зазначив, що на борт літаків, що летять у Кишинів з країн, в яких є випадки зараження коронавірусом, пускатимуть лише громадян Молдови. Прем’єр-міністр підкреслив, що Молдова не може заборонити своїм громадянам повертатися додому. На сьогодні в Молдові зафіксовано один випадок зараження коронавірусів.
Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
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