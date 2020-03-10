Ізраїль запроваджує карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону



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Ізраїль вводить карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону

Молдова запровадила заборону на в’їзд іноземцям, які прилітають у країну літаком

Через коронавірус Ізраїль запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону. Молдова також із 10 березня запроваджує заборону на в’їзд іноземцям, які прилітають у країну літаком.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що кожен, хто прибуває до Ізраїлю з-за кордону, потрапить 14-денну ізоляцію, – повідомляють у телеграм-каналі «Короновірус. інфо (Україна)».

«Це важке рішення. Але це важливо для охорони громадського здоров’я, і громадська охорона здоров’я на першому місці», –сказав Біньямін Нетаньяху.

Прем’єр-міністр Молдови Йон Кіку зазначив, що на борт літаків, що летять у Кишинів з країн, в яких є випадки зараження коронавірусом, пускатимуть лише громадян Молдови. Прем’єр-міністр підкреслив, що Молдова не може заборонити своїм громадянам повертатися додому. На сьогодні в Молдові зафіксовано один випадок зараження коронавірусів.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

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