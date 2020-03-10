  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ізраїль запроваджує карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону

    • Розсилка
    <p>Ізраїль вводить карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону</p> - Ізраїль запроваджує карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону

    Ізраїль вводить карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону

    Молдова запровадила заборону на в’їзд іноземцям, які прилітають у країну літаком

    Через коронавірус Ізраїль запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону. Молдова також із 10 березня запроваджує заборону на в’їзд іноземцям, які прилітають у країну літаком.

    Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що кожен, хто прибуває до Ізраїлю з-за кордону, потрапить  14-денну ізоляцію, – повідомляють у телеграм-каналі «Короновірус. інфо (Україна)».

    «Це важке рішення. Але це важливо для охорони громадського здоров’я, і громадська охорона здоров’я на першому місці», –сказав Біньямін Нетаньяху.

    Прем’єр-міністр Молдови Йон Кіку зазначив, що на борт літаків, що летять у Кишинів з країн, в яких є випадки зараження коронавірусом, пускатимуть лише громадян Молдови. Прем’єр-міністр підкреслив, що Молдова не може заборонити своїм громадянам повертатися додому. На сьогодні в Молдові зафіксовано один випадок зараження коронавірусів.

    Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

    На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.

    Через коронавірус у Чехії та Польщі заборонили масові заходи.

     

    здоров'я Ізраїль Молдова медицина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ