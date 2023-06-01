Ще одна область заборонила Московський патріархат

Глава УПЦ МП в Україні та російський диктатор Володимир Путін

До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування

На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської облради.

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Зазначається, що відповідне рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області» щойно підтримали депутати обласної ради.

«Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором Російською Федерацією», – вказано у рішенні.

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До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Як уточнили у Закарпатській обласній військовій адміністрації, наразі на території регіону діють близько 600 релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату, приблизно 100 громад Православної церкви України та інших православних церков, 470 греко-католицьких громад.

Нагадаємо, 16 травня на батьківщині голови УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія місцева влада заборонила діяльність Московської церкви. Чернівецька облрада підтримали заборону на території регіону релігійних організацій, які мають доведений зв'язок з РФ. За відповідне рішення проголосували 40 депутатів. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облради.

До слвоа, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього. За словами церковного діяча, він вважає себе громадянином Росії.

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