Київрада закликає Московську церкву прибратися цивілізовано

«Дуже хотілося б вирішити питання з УПЦ (МП) цивілізовано»

У багатьох районах Києва присутні ділянки, які самовільно зайняла Московська церква. В інтерв’ю «Главкому» голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха розповіла, як столиця реагує на це та як бореться з російською церковною навалою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Регіонами України котиться релігійна деколонізація – міста розривають договори на оренду майна та землі із Московською церквою, забороняють її діяльність на своїй території. Проте органи місцевого самоврядування дуже обмежені у діях.

«Поки що ми очікуємо на прийняття закону, який врегулює багато питань щодо УПЦ (МП)», – розповіла депутатка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Київрада проголосувала рішення провести інвентаризацію земельних ділянок, зайнятих УПЦ (МП) та об’єктів комунальної власності, переданих в оренду чи постійне користування. Цю інвентаризацію має провести департамент земельних ресурсів і департамент комунальної власності.

«Тут важливо для контексту: у договорах оренди прописані умови, за якими вони можуть бути розірвані в односторонньому порядку. Розірвання Київрадою договору з іншої підстави може дати привід релігійній громаді позиватися до суду і підстави, що у найгіршому випадку суд стане на бік УПЦ (МП), і тоді Київська міська рада взагалі вже не зможе нічого зробити», – зазначила Вікторія Муха.

У випадку самовільно захоплених ділянок найкращий спосіб – вирішувати ці питання через суд. У Києві вже є рішення про церковний МАФ на Десятинній: релігійну громаду суд зобов’язав демонтувати цю споруду власним коштом. Але це рішення кілька місяців лишається невиконаним. Питання – у компетенції виконавчої служби. Проте Вікторія Муха зазначає: «Дуже хотілося вирішити все у законний спосіб, без протистоянь».

Нагадаємо, що Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату на території області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міськрада Чернівців заборонила Московській церкві користуватися земельною ділянкою. Раніше таке рішення ухвалили у Тернополі та в Сумах.