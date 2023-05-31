Київрада закликає Московську церкву прибратися цивілізовано
«Дуже хотілося б вирішити питання з УПЦ (МП) цивілізовано»
У багатьох районах Києва присутні ділянки, які самовільно зайняла Московська церква. В інтерв’ю «Главкому» голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха розповіла, як столиця реагує на це та як бореться з російською церковною навалою.
Регіонами України котиться релігійна деколонізація – міста розривають договори на оренду майна та землі із Московською церквою, забороняють її діяльність на своїй території. Проте органи місцевого самоврядування дуже обмежені у діях.
«Поки що ми очікуємо на прийняття закону, який врегулює багато питань щодо УПЦ (МП)», – розповіла депутатка.
Київрада проголосувала рішення провести інвентаризацію земельних ділянок, зайнятих УПЦ (МП) та об’єктів комунальної власності, переданих в оренду чи постійне користування. Цю інвентаризацію має провести департамент земельних ресурсів і департамент комунальної власності.
«Тут важливо для контексту: у договорах оренди прописані умови, за якими вони можуть бути розірвані в односторонньому порядку. Розірвання Київрадою договору з іншої підстави може дати привід релігійній громаді позиватися до суду і підстави, що у найгіршому випадку суд стане на бік УПЦ (МП), і тоді Київська міська рада взагалі вже не зможе нічого зробити», – зазначила Вікторія Муха.
У випадку самовільно захоплених ділянок найкращий спосіб – вирішувати ці питання через суд. У Києві вже є рішення про церковний МАФ на Десятинній: релігійну громаду суд зобов’язав демонтувати цю споруду власним коштом. Але це рішення кілька місяців лишається невиконаним. Питання – у компетенції виконавчої служби. Проте Вікторія Муха зазначає: «Дуже хотілося вирішити все у законний спосіб, без протистоянь».
Нагадаємо, що Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату на території області.
Міськрада Чернівців заборонила Московській церкві користуватися земельною ділянкою. Раніше таке рішення ухвалили у Тернополі та в Сумах.
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