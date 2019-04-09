Що відбувається на мітингу під офісом «Зе!Команди» (трансляція)



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Ця людина почала критикувати Порошенка на мітингу прихильників діючого президента

На мітингу не обійшлося без колотнечі

Під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського на вул. Новоселицькій у Києві відбувається мітинг прихильників Петра Порошенка.

Мітингуючі, зокрема, вимагають від Зеленського здати аналізи так, як пропонував Володимир Клічко.

У прес-службі кандидата зазначають, зараз на членів їхньої команди чиниться інформаційний тиск, щоб спровокувати негатив.

Ближче до 18:00 серед в центрі мітингу з’явились прихильники Зеленського, які вступили у перепалку. Серед іншого, вони вказують на те, що Порошенко за 5 років не подолав корупцію і т.п.

Як повідомляє Громадське, на мітингу сталася бійка після того, як учасники акції на підтримку Зеленського видерли плакат у опонентів. Правоохоронці відреагували на конфлікт та вивели учасників бійки з натовпу. Двох найбільш активних осіб доправили до відділку поліції.

Перед мітингарями виступив відомий блогер, фанат Порошенка, Мирослав Олешко. Він закликав Зеленського прийти на дебати 14 квітня. Інакше люди знову зберуться перед офісом "Зе!Комманди". Блогер навіть попросив підняти руки тих, хто готовий прийти в цю неділю.

Також в натовпі був помічений прихильник президента Олександр Палій.