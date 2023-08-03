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Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото)
Преображенський собор Білої Церкви
фото з відкритих джерел

Уся службова інформація для духовенства церкви, яка вимагає називати себе «Українською», була російською мовою

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря показав, що представники УПЦ МП залишили за собою у Білій Церкві.

«Такий артефакт полишили по собі ті, хто ще місяць перед цим перебував у Преображенському соборі Білої Церкви, хоча ще у травні, після рішення міської ради, втратив на це законне право. Це – фото розкладу служінь, яке залишилося у понамарці. Там, куди миряни зазвичай не заходять – тільки служителі», – йдеться в повідомленні.

У юрисдикції, яка всюди голосить, що вони вже не Московська церква – розклад російською мовою.

Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото) фото 1

«Отак вони і у всьому: там, де людське око не дуже бачить, вони своєї російської ідентичності навіть не ховають. Там само, у понамарці та ризниці – плакат про те, якого кольору облачення в які свята слід вдягати. Затверджений «+МА» – тобто «митрополит Августин». Дата – 2020 р. Теж російською. А потім хтось дивується, що посол РФ в ООН захищає МП в Білій Церкві? Вони просто рятують разом «Титанік» «русскава міра», – додав Євстратій.

Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото) фото 2

Нагадаємо, нещодавно священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою.

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Теги: Московська церква в Україні Біла Церква Євстратій Зоря УПЦ МП

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