Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото)

Уся службова інформація для духовенства церкви, яка вимагає називати себе «Українською», була російською мовою

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря показав, що представники УПЦ МП залишили за собою у Білій Церкві.

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«Такий артефакт полишили по собі ті, хто ще місяць перед цим перебував у Преображенському соборі Білої Церкви, хоча ще у травні, після рішення міської ради, втратив на це законне право. Це – фото розкладу служінь, яке залишилося у понамарці. Там, куди миряни зазвичай не заходять – тільки служителі», – йдеться в повідомленні.

У юрисдикції, яка всюди голосить, що вони вже не Московська церква – розклад російською мовою.

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«Отак вони і у всьому: там, де людське око не дуже бачить, вони своєї російської ідентичності навіть не ховають. Там само, у понамарці та ризниці – плакат про те, якого кольору облачення в які свята слід вдягати. Затверджений «+МА» – тобто «митрополит Августин». Дата – 2020 р. Теж російською. А потім хтось дивується, що посол РФ в ООН захищає МП в Білій Церкві? Вони просто рятують разом «Титанік» «русскава міра», – додав Євстратій.

Нагадаємо, нещодавно священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою.