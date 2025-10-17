Головна Гроші Особисті фінанси
Інвестиційні доходи, спадщина: що українці декларують найчастіше

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Інвестиційні доходи, спадщина: що українці декларують найчастіше
фото з відкритих джерел

Рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва

У 2025 році українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину. Іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна – 15,9 млрд грн. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, передає «Главком».

Також найбільші суми громадяни декларували від:

  • продажу об’єктів рухомого чи нерухомого майна – 7,5 млрд грн,
  • інвестиційних доходів – 6,1 млрд грн,
  • інших оподатковуваних доходів – 4,8 млрд грн,
  • доходів від здавання майна в оренду – 3,7 млрд гривень.

За дев'ять місяців громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

«Рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва. Щорічне збільшення кількості українців свідчить про зростання культури прозорого декларування. Бо йдеться насамперед не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру», – наголосила Карнаух.

До слова, у декларації за 2022 рік голова Очаківської міської ради Миколаївської області вказав про отриманий подарунок від матері на понад 9,1 млн грн на підставі нотаріально посвідченого договору дарування. Під час повної перевірки встановлено, що розмір подарунка значно перевищує розмір доходів матері.

Як повідомлялося, за перші шість місяців 2025 року посадовці подали понад 706 тис. декларацій, за даними НАЗК. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кожна восьма декларація згодом була виправлена.

