Які засоби можна сміливо викинути зі своєї косметички: поради дерматологів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Кращий догляд без зайвих витрат
фото: власний архів І. Сови

Експерти з дерматології радять, на що не варто витрачати гроші, адже ці продукти не приносять реальної користі шкірі

Список косметичних засобів, які більшість людей купує дарма, від тонерів і кремів для очей до скрабів для шкіри голови та гелевого манікюру, склали дерматологи та доктори медичних наук Мона Гохара та Кавіта Марівалла. За словами фахівців, ці продукти не покращують стан шкіри, а часто лише додають зайвих витрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Real Simple.

Гелі та лосьйони тільки без запаху

Ароматизовані гелі та лосьйони не шкідливі для шкіри, якщо у вас немає алергії чи чутливості. Запах може стати приємним ритуалом догляду за тілом, створюючи момент маленької насолоди під час душу або після нього. Тому «без запаху» не завжди означає «краще».

Тонери та есенції

Багато людей вважають, що тонер або есенція додає ефекту очищення, але сучасні засоби для вмивання вже добре очищують шкіру. Тонери та есенції часто лишні, вони радше естетичний або ностальгічний елемент догляду, ніж необхідний крок.

Креми для шиї та очей

Не обов’язково купувати окремі креми для шиї чи очей. Зволожувальний крем для обличчя зазвичай відмінно працює на цих ділянках, тому окремі засоби лише дублюють продукт і збільшують витрати.

Антицелюлітні креми та олії від розтяжок

Жоден лосьйон чи крем не може «розтопити» жир або повністю прибрати розтяжки. Вони можуть зробити шкіру більш м’якою та доглянутою, але для реального результату потрібні час, лазери або професійні косметичні процедури.

Засоби, що «звужують пори»

Пори не можна фізично «закрити» чи «звузити». Засоби догляду можуть лише зробити їх менш помітними, покращуючи загальний вигляд шкіри. Для цього краще використовувати м’які ексфоліанти з кислотами, які справді покращують текстуру шкіри.

Детокс-маски

Маски для «детоксикації» обличчя не виводять токсини – справжню детоксикацію забезпечують печінка та нирки. Маски можуть створити відчуття свята або спа-ритуалу, але не замінять внутрішніх механізмів організму.

Дорогі креми

Елітна упаковка або висока ціна не гарантують ефективності продукту. Набагато корисніше інвестувати у якісні активні інгредієнти, такі як ретинол, пептиди або вітамін С, які дійсно працюють.

Натуральні олійні коктейлі

Не все «натуральне» добре для шкіри. Ефірні олії можуть викликати подразнення та алергічні реакції, особливо на чутливій шкірі. Навіть натуральні продукти потрібно підбирати з обережністю.

Серветки для макіяжу

Серветки лише розмазують залишки косметики і не забезпечують повноцінного очищення. Краще використовувати гідрофільну олію, м’який гель або молочко для вмивання, які справді очищують шкіру і не травмують її.

Ліп-маски на ніч

Якщо губи настільки сухі, що без нічної маски не обійтись, це сигнал проблеми, а не норма. Краще звернутися до дерматолога, ніж накопичувати баночки з косметикою, яка не вирішує причину сухості.

Скраби для шкіри голови

Скальп самостійно підтримує баланс мікробіому. Часте використання скрабів не є необхідним і може порушити природну рівновагу. Використовуйте їх лише у разі свербежу, лущення чи медичних показань.

Гель-манікюр

Гель-манікюр робить нігті тоншими, ламкими та менш стійкими. Краще обирати стійке покриття без ультрафіолетового випромінювання, яке менше шкодить і при цьому виглядає акуратно.

Справжній догляд за шкірою – це регулярність, а не кількість баночок. Достатньо м’якого очищувача, зволожувача і сонцезахисного крему. Все інше – опціонально, залежно від особистих вподобань та конкретних потреб шкіри.

Нагадаємо, що сироватки з вітаміном С захищають шкіру від негативного впливу навколишнього середовища, виступаючи потужним антиоксидантом. Вони нейтралізують вільні радикали, що утворюються під дією ультрафіолету, забрудненого повітря та стресу, зберігаючи природне сяйво шкіри. Крім того, вітамін С стимулює вироблення колагену, уповільнює появу зморшок і запобігає пігментації, роблячи шкіру більш пружною та рівною.

Читайте також:

