Відтепер державні вакансії можна знайти у чат-боті



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Чат-бот має забезпечити всебічний супровід кандидатів і налагодити функцію зворотного зв'язку, - Агентство держслужби

Career-бот дозволяє шукати вакансії за категоріями посад (А, Б та В), а також за шестизначним кодом вакансії чи ключовим словом

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) запустило зручний чат-бот у месенджері Telegram для пошуку актуальних вакансій на порталі carrer.gov.ua.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Після відновлення повноцінної роботи порталу carrer.gov.ua, наше завдання полягає у вдосконаленні пошуку і додавання нових інструментів та функціоналу, який спростить пошук релевантних вакансій. Створення сareer-бот - одна із таких нових інструментів», - сказав голова НАДС Олександр Стародубцев.

Career-бот дозволяє шукати вакансії за категоріями посад (А, Б та В), а також за шестизначним кодом вакансії чи ключовим словом. В результатах пошуку відображається посилання на вебсайті carrer.gov.ua для кожної з вакансій, яка відповідає обраним параметрам пошуку.

Керівник напрямку Павло Кулик пояснив, що чат-бот є частиною системи ІТ-підтримки для кандидатів на державні посади. Разом із презентованим нещодавно сервісом HelpDesk, а також розбудовою сервісу технічної підтримки, чат-бот має забезпечити всебічний супровід кандидатів і налагодити функцію зворотного зв'язку. «Сервіси клієнтської підтримки є стандартом для всіх провідних компаній. Державна служба змагається за кадри з приватним сектором, отже ми маємо забезпечити зручність і сервіс, які відповідають найкращим практикам», - підкреслив Кулик.

Як повідомлялося, НАДС ініціювало позапланову оцінку IT-ресурсів та інфраструктури агентства, в тому числі порталу carrer.gov.ua. Вона дозволить отримати рекомендації щодо подальшої безперебійної роботи ресурсів агентства. Крім того, НАДС розпочало підготовку до зовнішнього незалежного IT-аудиту, включаючи тести на проникнення із залученням сертифікованого провайдера таких послуг.

Нагадаємо, в Україні запустили освітній портал, який допоможе шукати роботу.

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