Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Рютте може представити план Трампу з 12 пунктів щодо припинення війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Сполучені Штати Америки для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч буде закритою, публічних виступів перед пресою не заплановано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу альянсу.

«21-22 жовтня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснить візит до Вашингтона. Під час поїздки він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Медійних заходів у межах візиту не заплановано», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням ЗМІ, Рютте може представити Трампу план з 12 пунктів щодо припинення війни. Bloomberg пише, що європейські країни співпрацюють з Україною над 12-пунктною пропозицією щодо припинення війни на поточних лініях фронту. Вони відкидають нові вимоги російського диктатора Володимира Путіна до США про передачу територій в обмін на мирну угоду. 

Раніше аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України

До слова, під час саміту НАТО Марк Рютте прокоментував висловлювання Дональда Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном та назвав його «татком». Президент США прокоментував цю заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Трампа.

«Мені здається, що він мене дуже любить», – сказав Трамп про висловлювання Рютте.

Водночас Рютте каже, що не називав прямо Трампа татком, це, за його словами, більше розповсюдили у ЗМІ.

Теги: Марк Рютте переговори Дональд Трамп НАТО

