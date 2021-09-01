Штормове попередження і тепло на сході: якою буде погода 1 вересня

На День знань погода у регіонах буде відрізнятися

У деяких областях України у середу дощитиме

У середу, 1 вересня, в Україні прогнозують нове похолодання, а дощі будуть на заході, півночі та в центрі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У перший день осені в західних областях похолодає до +16. Вдень на заході буде +16…+22, а вночі +9…+12. На півночі країни вдень буде +21…+24, а вночі +11…+14.

У центральних областях температура повітря вдень складе +19…+27, а вночі +12…+14.

На сході вдень буде +25…+28, а вночі +14…+16.

На півдні країни вдень буде +25…+28, а вночі +14…+17.

Дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. Крім того, буде гроза у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.

У деяких областях на заході України 1 вересня очікуються значні дощі.

«1 вересня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у попередженні.

За даними Укргідрометцентру, 1 вересня в Україні відбуватиметься зміна синоптичних процесів, вітер стане переважати з північного заходу і саме звідти в країну рухається холодна повітряна маса.

«Першими похолодання зустрічають західні області, тому в цьому регіоні свято знань буде переважно прохолодним та дощовим, надалі у другій половині дня зона опадів дістанеться і до північних та центральних областей, а от решта території ще завтра насолодиться теплою сонячною погодою», – розказали синоптики.

Вітер північно-західний, західний. Його швидкість становитиме 5-10 м/с.