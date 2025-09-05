Зеленський відвідав завод у Мукачеві, по якому Росія вдарила ракетами

Зеленський: На жаль, російські ракети та дрони б’ють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського підприємства «Флекстронікс», по якому Росія завдала ракетного удару вранці 21 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Генеральна директорка «Флекстронікс Україна» Анна Драгун зазначила, що завдяки сповіщенню про небезпеку та швидкій евакуації вдалося вчасно вивести понад 600 працівників з території заводу. Водночас 17 людей постраждали, деякі з них досі перебувають у лікарні.

«Наше підприємство спеціалізується виключно на виробництві цивільної споживчої продукції, зокрема кавоварок, і ніколи не було залучене до виробництва та постачання військової техніки або продукції оборонного призначення», – підкреслила Анна Драгун.

Пріоритетом на сьогоднішній день є відновлення виробничих потужностей та підтримка постраждалих працівників.

Володимир Зеленський висловив свою вдячність усім, хто працює в Україні, і пообіцяв, що влада зробить все необхідне для швидкого відновлення підприємства.

«На жаль, російські ракети та дрони б’ють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює в Україні. Для нас дуже важливо, що американський бізнес присутній в Україні. Ми будемо робити все, щоб максимально допомогти вам швидко відновитися», – зазначив президент України.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, яка також була присутня на зустрічі, подякувала президенту за підтримку українського бізнесу в ці складні часи.

Завод «Флекстронікс» у Мукачеві, що належить до підприємств з американськими інвестиціями, спеціалізується на виробництві побутової техніки, картриджів для принтерів, LED-ламп та інших приладів. Тепер підприємство готується відновити свою роботу після серії руйнівних ударів.

Президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа після удару по підприємству Flex у Мукачеві.

Трамп заявив, що говорив з російським диктатором Володимиром Путіним після обстрілу Закарпаття. Американський лідер висловив незадоволення ударом по заводу Flex у Мукачеві.

За словами Трампа, він сказав Путіну, що «не радий цьому». «Мені не подобається нічого з пов'язаного з цією війною», – зазначив глава США.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих